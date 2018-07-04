В понедельник отчет также утвердили в Брюсселе ЕК и Европейская группа по надзору в сфере ядерной безопасности (European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG).

Как сообщают источники, как один из важнейших недостатков в отчете указано то, что еще до проектирования БелАЭС не была дана серьезная оценка сейсмической безопасности станции, кроме того, у проекта есть недостатки, связанные с утратой функций безопасности, управлением в случае серьезных аварий.

ЕС рекомендует Беларуси пересмотреть оценку сейсмической безопасности БелАЭС, внести необходимые изменения в проект и произвести модификацию оборудования, повысить безопасность всего оборудования, которое должно действовать в случае ядерной аварии, дать оценку сейсмической ситуации в регионе.

Также рекомендуется обеспечить постоянное альтернативное аварийное обеспечение электроэнергией оборудования, предназначенного для предупредления серьезных аварий, дополнительное обеспечение электроэнергией специального насоса, необходимого для охлаждения важнейших частей АЭС в случае аварии или полного прекращения энергоснабжения.

Кроме того, Беларуси рекомендуется проанализировать надежность пассивных систем, исключить риски серьезных аварий в бассейнах отработавшего ядерного топлива, повысить надежность системы охлаждения реактора, дать оценку системы вентилирования защитных саркофагов в случае аварии или полного прекращения энергоснабжения.

Помимо этих советов, рекомендуется улучшить условия работы в помещениях управления, выработать четкий и подробный план управления в случае аварий и обучить сотрудников станции.

Эксперты европейских стран, в частности, предлагают Беларуси выработать и провести в жизнь план улучшения мер безопасности - в нем должны быть все дополнительные меры безопасности, предусмотренные в отчетах об оценке стресс-тестов станции и стресс-тестов ЕС.

ЕК во вторник призвала власти Беларуси подготовить национальный план действий, который обеспечивал бы, что все меры безопасности будут проведены в жизнь своевременно и с учетом их важности. Комиссия также изъявила желание участвовать в пересмотре реализации этих мер.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник сказал BNS, что отчет об оценке стресс-тестов БелАЭС - это лишь начало оценки и что многое будет зависеть от того, как будут проведены в жизнь рекомендации ЕС.

Однако главный вопрос Литвы о выборе площадки для строительства станции в отчете не рассматривается.

Стресс-тесты БелАЭС в 2016 году провело дочернее предприятие главного подрядчика строительства станции "Росатом" - "Атомпроект".