"Мы все согласны с тем, что обвинения в адрес Кирилла Серебренникова и суд против него являются политически мотивированным действием, этим пытаются заставить молчать художника, чей взгляд и творчество открыто критиковали основную часть того, что сейчас происходит в России (...). Сейчас мы еще раз призываем правительство Российской Федерации как можно скорее отпустить Кирилла Серебренникова и отозвать предъявленные ему обвинения", - говорится в обращении.
Обращение адресовано президенту РФ Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву и министру культуры Владимиру Мединскому.
Инициировавший обращение членов Европарламента представитель Литвы Пятрас Ауштрявичюс выразил сожаление в связи с тем, что из-за ареста режиссер не может прибыть в Вильнюс, где в пятницу будет показан его спектакль "Близкий город", поставленный по пьесе Марюса Ивашкявичюса.
В четверг, накануне отправки обращения, подписавшие его политики организовали в здании Европарламента в Страсбурге публичную акцию поддержки российского режиссера - они держали в руках плакаты с надписью "Свободу К. Серебренникову".
47-летний К. Серебренников работает художественным руководителем московского театра "Гоголь-центр", а его постановки идут и в легендарном Московском Большом театре. Российский следственный комитет обвиняет режиссера в мошенничестве в особо крупном размере - в хищении не менее 68 млн. рублей (997 тыс. евро), выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Портал новостей "Медуза" утверждает, что дело не является убедительным, поскольку в нем утверждается, что упомянутый спектакль, который получил прекрасные оценки российской и зарубежной публики, якобы никогда не был поставлен.
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