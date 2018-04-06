По словам Ж. Бальчитиса, процесс будет тяжелым по причине выхода Великобритании из ЕС, однако Литва не намерена опускать руки.

"Давайте будем реалистами, ожидается большая борьба за предстоящую семилетнюю финансовую перспективу. Выход Великобритании будет стоить нам (ЕС – BNS) почти 15 млрд евро ежегодно, важны также и прочие вещи. Мы, литовские политики, не покладая рук попытаемся убедить в том, что являемся особым государством, у которого огромный объект, больше никто таких станций не закрывает, и вряд ли в ближайшем будущем закроет", - заявил в пятницу BNS член Комитета ЕП по контролю бюджета Ж. Бальчитис, находящийся в Вильнюсе.

Он вместе с делегацией Европарламента на этой неделе посетил ИАЭС и встречался с политиками, представителями правительства.

"Надеюсь, что политики, которые придут после нас, будут понимать, что мы небольшое государство, что мы не можем в одиночку финансировать такой проект. Нужно объяснить, что перенос закрытия этого объектам, сама консервация могут стоить дорооже, и это представляет угрозу не только для жителей Литвы, но и для населения соседних стран", - сказал Ж. Бальчитис.

Глава завершающей визит в Литве делегации Европарламента - немецкий политик Ингеборга Грессле заявила, что не видит оснований для запрашиваемых правительством средств на закрытие Игналинской АЭС в новой финансовой перспективе.

Она также сказала, что Литва должна бы не только вносить финансовый вклад, но и обязаться в будущем выполнять работы по демонтажу станции.

Гостья отметила, что вклад Литвы может быть более значительным, чем сейчас и составлять около 20%. Ежегодно национальный фонд закрытия ИАЭС выделяет около 14% стоимости проекта.

Литовское правительство добивается дальнейшего получения финансирования проектам закрытия ИАЭС от ЕС.

Министерство энергетики подсчитало, что на закрытие ИАЭС нужно еще в общей сложности 1,3 млрд евро, а в финансовой перспективе ЕС 2021–2027 годов - около 780 млн евро. На закрытие ИАЭС за период с 2007 года ЕС уже предоставил около 1,3 млрд евро.