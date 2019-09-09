Избранный в Литве член Европарламента, консерватор Андрюс Кубилюс утверждает, что Литва и Польша должны помочь Западу в создании долгосрочной стратегии трансформации России в демократическое государство.
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Нам следует думать не только о том, как защититься от агрессивности России, (...) но и как мудро помочь ей преодолеть ее собственные постимпериалистические комплексы и трансформироваться", – заявил А. Кубилюс в субботу в Сейме Литвы.

"Такая трансформация является единственным путем для избавления от такой российской угрозы, которая до сих пор есть у нас под боком", – сказал политик.

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Он выступил с сообщением на сессии Литовско-польской межпарламентской ассамблеи по общей позиции стран в вопросах внешней политики.

По словам европарламентария, у Запада нет четкой стратегии отношений с Россией, он лишь стремится как можно быстрее забыть агрессивное поведение Москвы и вернуться к диалогу.

А. Кубилюс назвал такое поведение стратегией "бессилия и тупика".

"Это ни к чему не ведущее поведение Запада, которое не помогает России трансформироваться, а лишь вредит этому", – считает он.

По словам политика, хотя изменение России возможно только после ухода президента Владимира Путина, уже сейчас Запад должен распространять среди жителей России информацию о том, как могут выглядеть его отношения с Москвой, если страна трансформируется.

Член Европарламента также сказал, что Литва и Польша должны поощрять интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, что успешный пример Киева вдохновит надежды жителей России увидеть это и в своей стране.

Ранее в субботу литовские и польские политики обсудили вопросы исторической памяти двух стран.

В воскресенье депутаты посетили Шилуву, Титувенай и Палангу. Работа сессии завершится в понедельник в Паланге.

Это уже вторая сессия Литовско-польской парламентской ассамблеи с возобновления ее деятельности в феврале этого года.

До этого последняя сессия состоялась в мае 2009 года.

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