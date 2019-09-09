"Нам следует думать не только о том, как защититься от агрессивности России, (...) но и как мудро помочь ей преодолеть ее собственные постимпериалистические комплексы и трансформироваться", – заявил А. Кубилюс в субботу в Сейме Литвы.
"Такая трансформация является единственным путем для избавления от такой российской угрозы, которая до сих пор есть у нас под боком", – сказал политик.
Он выступил с сообщением на сессии Литовско-польской межпарламентской ассамблеи по общей позиции стран в вопросах внешней политики.
По словам европарламентария, у Запада нет четкой стратегии отношений с Россией, он лишь стремится как можно быстрее забыть агрессивное поведение Москвы и вернуться к диалогу.
А. Кубилюс назвал такое поведение стратегией "бессилия и тупика".
"Это ни к чему не ведущее поведение Запада, которое не помогает России трансформироваться, а лишь вредит этому", – считает он.
По словам политика, хотя изменение России возможно только после ухода президента Владимира Путина, уже сейчас Запад должен распространять среди жителей России информацию о том, как могут выглядеть его отношения с Москвой, если страна трансформируется.
Член Европарламента также сказал, что Литва и Польша должны поощрять интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, что успешный пример Киева вдохновит надежды жителей России увидеть это и в своей стране.
Ранее в субботу литовские и польские политики обсудили вопросы исторической памяти двух стран.
В воскресенье депутаты посетили Шилуву, Титувенай и Палангу. Работа сессии завершится в понедельник в Паланге.
Это уже вторая сессия Литовско-польской парламентской ассамблеи с возобновления ее деятельности в феврале этого года.
До этого последняя сессия состоялась в мае 2009 года.
Оппозиция обсудила с премьером инициативу подписать соглашение об образовании
Представители литовской парламентской оппозиции в...
Оппозиция: вотум спикеру Сейма можно рассматривать только после расследования связей Розовой
Представители парламентской оппозиции заявили, что...
Член Сейма Литвы призывает литовцев и поляков забыть исторические разногласия (2)
Член Сейма Литвы Арунас Гумуляускас в субботу призвал...
Евродепутат: Литва и Польша должны помочь Западу изменить Россию (40)
Избранный в Литве член Европарламента , консерватор...
Литва не признает организованные РФ выборы в местные органы власти в Крыму (24)
В понедельник Литва заявила, что не признает...
TOP новостей
Экскурсия по камерам самых жестоких преступников Литвы: без сопровождения сюда никто не входил (4)
Как выглядят помещения, в которых в течение 115 лет...
Пустеет один из промышленных городов Литвы: безработные есть, а работать некому (42)
Австралиец Даниэль Вильгельм приехал в Литву и...
Очарованный португальцами Науседа питает надежды по поводу будущего футбола в Литве (1)
Президент Литвы Гитанас Науседа уже давно знал, что...
Евродепутат: Литва и Польша должны помочь Западу изменить Россию (40)
Избранный в Литве член Европарламента , консерватор...
Рейтинг: вся правда о парке загрязняющих окружающую среду автомобилей в Литве (3)
В Литве все громче говорят о том, что с 1 января 2020 года...