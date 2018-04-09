Европарламентарий Валентинас Мазуронис, намеревающийся самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Литве, основой своей программы сделал национальную идею.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я буду президентом, борющимся за национальное Литовское государство", - представил В. Мазуронис свою программу в понедельник в Вильнюсе. В качестве лозунга он выборал "Литва. Справедливая. Процветающая".

В предвыборной программе он предлагает три шага: укреплять национальное государство, отказаться от избыточных запретов, снизить социальное неравенство.

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"Мы должны вернуться к понятию Литовского государства, формально по Конституции мы являемся национальным государством. В Конституции написано, что Литовское государство создает народ и суверенитет принадлежит народу", - сказал В. Мазуронис.

В его программе намечено "беречь историческую память, язык, культуру, развивать мудрую, выгодную для Литвы внешнюю политику, создавать и сохранять литовские банки, авиалинии, СМИ, железные дороги, леса".

В ответ на вопрос о том, на чьи средства он будет финансировать кампанию, В. Мазуронис сказал, что пока он это делает на личные средства. Он не назвал, кто будет главой его избирательного штаба и кто поможет собрать требующиеся для выдвижения кандидатуры 20 тыс. подписей.

Президентские выборы в Литве состоятся в первом полугодии 2019 года.

Пока официально стремящимися быть кандидатом в президенты объявили себя дипломаты Вигаудас Ушацкас и Жигимантас Павилёнис. Они подтвердили планы участие в первичных выборах кандидатов от консерваторов.

Ранее о намерениях баллотироваться заявили члены Сейма Наглис Путейкис, Аушра Мальдейкене. В предстоящие выходные своего кандидата выберут либералы - их претенденты европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс и член сейма, бывший посол Литвы при ЮНЕСКО Арунас Гелунас.

Прочие потенциальные кандидаты: экономист банка SEB bankas Гитанас Науседа, парламентарий Ингрида Шимоните, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, премьер Саулюс Сквярнялис, мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис пока не огласили своего решения.

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