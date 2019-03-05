Что они доверяют ЕС, указали 65% респондентов в Литве. С оптимизмом относятся к ЕС жители Дании (60%) и Швеции (59%). Во всем ЕС этот показатель составляет 42%.
Как показало исследование, 71% опрошенных в Литве указал, что оптимистично смотрит в будущее ЕС - это также лучший показатель в Сообществе, где оптимисты составляют 58%.
Опрос Евробарометра проводился в ноябре 2018 года в странах-членах ЕС. В репрезентативном опросе в Литве участвовало 1004 респондентов в возрасте старше 15 лет.
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