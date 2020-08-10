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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник вечером сообщил, что не может связаться с кандидатов от белорусской оппозиции на выборах президента Светланой Тихановской, и опасается за ее безопасность.
Svetlana Tichanovskaja
Svetlana Tichanovskaja
© AFP / Scanpix

"Несколько часов я пытался с нею связаться, но неизвестно место ее нахождения после того, как она побывала в избирательной комиссии, чтобы вручить протест относительно подсчета голосов. Адвокат оттуда вышел, но не ясно, где она, не знает этого и штаб", - сказал Л. Линкявичюс BNS.

"Это вызывает обеспокоенность по поводу ее безопасности и ситуации", - добавил министр.

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С. Тихановская в понедельник отказалась признать победу президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах. Она объявила о своей победе на выборах и призвала его передать власть.

37-летняя С. Тихановская, учитель английского языка по образованию, решила баллотироваться на президентских выборах после того, как был арестован ее муж, популярный блогер Сергей Тихановский. В случае победы она обещала провести новые свободные выборы.

За последнюю неделю также было арестовано немало членов ее штаба.

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