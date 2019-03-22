В четверг парламентарии при рассмотрении поправок к уставу Сейма не согласились с предложением сократить зарплату за непосещение парламентских заседаний.

Социал-трудовик Артурас Скарджюс заявил, что парламентариям приходится одновременно быть в нескольких местах, поэтому нельзя их наказывать на непосещение заседаний.

"При рассмотрении таких вещей, я бы хотел обратить внимание на то, что парламент - это не детский сад. В конце концов, здесь сознательные люди, представители власти, прекрасно понимающие, что делают, как делают и чаще всего одновременно нужно выполнять несколько дел, был в нескольких местах", – сказал он.