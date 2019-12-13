Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что прогнозы результатов выборов в Соединенном Королевстве позволяют надеяться, что Великобритании удастся выйти из Евросоюза после утверждения соглашения по условиям "Брексита".
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Я считаю, что шаг к тому, что "Брексит" состоится и что "Брексит" состоится не по сценарию no deal (без соглашения), а со сценарием с соглашением", – заявил журналистам в Брюсселе в пятницу ночью Г. Науседа, отвечая на вопрос о том, как он оценивает опубликованные опросы голосовавших британцев.

"Это хорошая новость", – добавил он.

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Опросы голосовавших показали, что консерваторы во главе с Борисом Джонсоном получат 368 мандатов в парламенте, в котором 650 мест.

Б. Джонсон инициировал всеобщие выборы, когда стало ясно, что он не сможет вывести Великобританию из ЕС до 31 октября.

Премьер обещал, что если консерваторы обеспечат себе большинство в парламенте, то последний сможет утвердить согласованный с Брюсселем договор о "Брексите", чтобы успеть вывести Великобританию из ЕС до новой намеченной сейчас даты 31 января.

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