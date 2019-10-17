"Я не вижу каких-то очень больших технических проблем, которые могут вызывать промедление с утверждением в Совете руководителей ЕС", – заявил Г. Науседа в Брюсселе накануне саммита ЕС.
"Большую угрозу вижу в том, что этот документ отправится в парламент Соединенного Королевства – там сложно прогнозировать", – добавил руководитель страны, участвующий в своем первом саммите ЕС.
О достигнутом соглашении по условиям выхода британцев было заявлено спустя несколько минут после того, как самолет ВВС Литвы с делегацией во главе с Г. Науседы приземлился в аэропорту Брюсселя.
Соглашение предусматривает, что Северная Ирландия должна будет выполнять часть правил ЕС в отношении товаров, но останется в таможенной зоне Соединенного Королевства.
Сложности в британском парламенте могут возникнуть, поскольку соглашение не одобряют не только оппозиционные лейбористы, но и входящая в правящую коалицию с консерваторами Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии.
"Это большой шаг вперед, но это не конец. Сегодня никто не может сказать, каким будет решение парламента Соединенного Королевства. Хотелось бы, чтобы оно было положительным, и вся эта сага и эпопея закончилась", – утверждает Г. Науседа.
"Я не хочу сейчас делать прогнозы, но это непрогнозируемо", – добавил президент.
Г. Науседа признал, что существует вероятность того, что если британский парламент отклонит договор, то в этом месяце будет еще один внеочередной саммит по продлению сроков выхода.
Он утверждает, что, при потребности, Литва "выступит за продление срока, если мы увидим, что за этот продленный срок можно о чем-то договориться".
Перспективу выхода Соединенного Королевства без договора литовский президент назвал "самой плохой альтернативой", поскольку "экономические, финансовые, человеческие потери будут достаточно большими".
В ходе двухдневного саммита лидеры ЕС также обсудят отношения с Турцией, стремление Албании и Северной Македонии стать членами ЕС, будущий бюджет сообщества на 2021-2027 годы и климатические изменения.
МИД РФ заявляет, что не располагает информацией об обмене шпионами с Литвой и Норвегией (8)
В четверг официальный представитель Министерства...
Президент Литвы: ЕС подтвердит договор, остаются сомнения по поводу британского парламента (15)
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в...
Сейм Литвы принял в первом чтении поправку к закону об обмене шпионами
Парламент Литвы принял в первом чтении поправку к...
Карбаускис не сомневается: после вторника кабинет спикера Сейма Литвы освободится (4)
Лидер правящего Литовского союза крестьян и зеленых...
Лукашенко не поедет в Вильнюс на перезахоронение останков повстанцев 1863-1864 годов (13)
На церемонии перезахоронения останков участников...
TOP новостей
"Это большой шаг вперед, но это не конец": президент Литвы оценил перспективу "Брексита" (15)
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в...
Захарова об обмене шпионами с Литвой: все это похоже на какие-то инсинуации (8)
В четверг официальный представитель Министерства...
"Людей не будет, степь останется!" Что происходит с водой в воюющем Донбассе и какой эта вода поступает в Россию (101)
"Людей здесь не будет, шахты закончатся, вода может в...
Новейшие рейтинги: скачок Науседы и изменение ситуации Грибаускайте (66)
Новейший опрос общественного мнения показал, что...
Вильнюс борется с нарушителями правил: на улице Укмергес изменится порядок движения (4)
В Вильнюсе на ул. Укмергес обновили покрытие, однако...