"Я не вижу каких-то очень больших технических проблем, которые могут вызывать промедление с утверждением в Совете руководителей ЕС", – заявил Г. Науседа в Брюсселе накануне саммита ЕС.

"Большую угрозу вижу в том, что этот документ отправится в парламент Соединенного Королевства – там сложно прогнозировать", – добавил руководитель страны, участвующий в своем первом саммите ЕС.

О достигнутом соглашении по условиям выхода британцев было заявлено спустя несколько минут после того, как самолет ВВС Литвы с делегацией во главе с Г. Науседы приземлился в аэропорту Брюсселя.

Соглашение предусматривает, что Северная Ирландия должна будет выполнять часть правил ЕС в отношении товаров, но останется в таможенной зоне Соединенного Королевства.

Сложности в британском парламенте могут возникнуть, поскольку соглашение не одобряют не только оппозиционные лейбористы, но и входящая в правящую коалицию с консерваторами Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии.

"Это большой шаг вперед, но это не конец. Сегодня никто не может сказать, каким будет решение парламента Соединенного Королевства. Хотелось бы, чтобы оно было положительным, и вся эта сага и эпопея закончилась", – утверждает Г. Науседа.

"Я не хочу сейчас делать прогнозы, но это непрогнозируемо", – добавил президент.

Г. Науседа признал, что существует вероятность того, что если британский парламент отклонит договор, то в этом месяце будет еще один внеочередной саммит по продлению сроков выхода.

Он утверждает, что, при потребности, Литва "выступит за продление срока, если мы увидим, что за этот продленный срок можно о чем-то договориться".

Перспективу выхода Соединенного Королевства без договора литовский президент назвал "самой плохой альтернативой", поскольку "экономические, финансовые, человеческие потери будут достаточно большими".

В ходе двухдневного саммита лидеры ЕС также обсудят отношения с Турцией, стремление Албании и Северной Македонии стать членами ЕС, будущий бюджет сообщества на 2021-2027 годы и климатические изменения.