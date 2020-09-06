Интересно, что многие политики восстановленной независимой Литвы стабильно сохранили свои политические взгляды, если они были определены. Возможно, исключение составляют два политика - Эмануэлис Зингерис, который некоторое время принадлежал к Литовской социал-демократической партии в 1989-1991 годах, но позже стал правым, участвовал в создании Союза отечества, и Пятрас Гражулис, которая первоначально была активным христианским демократом, а затем остался без политической силы после роспуска партии.

Часть бывалых политиков, с расколом партии, перешла в другую политическую силу, но по сути представляет схожие взгляды. Другие, такие как Римантас Йонас Дагис, расходясь политическими взглядами с партийным руководством, объединили единомышленников в свою политическую силу, более радикальную, чем та, в которой работали до этого.

Delfi предлагает вспомнить, как выглядели нынешние волки политики, когда они только пришли работать в Сейм на первый срок.

Нынешний председатель социал-демократов Гедиминас Киркилас - один из парламентариев Сейма, проработавших дольше всех. По официальной информации, размещенной на сайте Сейма, он работает в Сейме с 1992 года. На протяжении своей политической карьеры в четырнадцатом докризисном правительстве он был премьер-министром. В Сейме он работал в основном в сфере национальной безопасности и внешней политики - возглавляет комитеты национальной безопасности и обороны и иностранных дел.

Другой политик И. Шяулене также находится в Сейме уже седьмой срок. Она в политике с момента восстановления независимости. В 1990 г. женщина вступила в Демократическую рабочую партию Литвы (ДРПЛ). До этого она окончила исторический факультет, защитила диссертацию в Вильнюсском университете. Работала учителем.

Еще один депутат, заканчивающий седьмой срок в Сейме, - это социал-демократ Альгимантас Саламакинас, который больше всего запомнился, когда был председателем Комиссии по этике и процедурам. Как и И. Шяулене, он присоединился к ДРПЛ в 1990 году. До этого, после школы, работал в одном из колхозов Кедайняйского района, а затем на фабрике Progresas токарем, был председателем профсоюза цеха.

Консерватора Эмануэлиса Зингериса, избранного в Верховный совет-восстановительный Сейм в 1990 году и являющегося одним из подписантов Закона о независимом государстве, также можно считать настоящим "бывалым" парламента.

Он проработал в Сейме без перерывов до 2000 года, затем пропустил один срок и вернулся с 2004 года. В 2000-2004 гг., когда он не был членом Сейма, возглавлял Государственный еврейский музей Вильнюсского Гаона. Э. Зингерис по образованию филолог. Он выпускник Вильнюсского университета. Позже он стал аспирантом отделения литовской литературы. Он был председателем Еврейского культурного общества.

Консерваторы Аудронюс Ажубалис, Ирена Дегутене, Юргис Разма, социал-демократ Йозас Бернатонис, либерал Кястутис Главецкас, социал-демократ Альгирдас Сисас, бывший консерватор Римантас Йонас Дагис уже заканчивают шестую каденцию в Сейме.