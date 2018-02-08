В четверг внешняя разведка Эстонии сообщила, что Россия готовит информационные атаки по случаю празднования Литвой столетия восстановления государственности, а Латвией и Эстонией - столетия создания государств.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

"В 2018 году Эстония, Латвия и Литва будут праздновать столетия своей независимости. Распространяющие послания Кремля историки-пропагандисты и псевдоаналитические центры попытаются всесторонне принизить и очернить эти события", - сообщается в обнародованном в четверг годовом рапорте Департамента внешней разведки.

Согласно сообщению, одним из первых проявлений намеченной кампании информационного воздействия была прошедшая 24 октября прошлого года в Санкт-Петербурге конференция "Войны и революции: 1917 — 1920: становление государственности Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы". Ее организовали координируемая администрацией президента РФ Российская ассоциация прибалтийских исследований и Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.

Кроме того, по данным департамента, Россия активно ищет в Балтийских странах историков, которые были бы готовы своим участием сделать легитимной кремлевскую пропаганду, направленную против Эстонии, Латвии и Литвы.

"При этом следует учитывать, что Россия не стремится к содержательному диалогу или дискуссиям, то есть к созданию платформы для академического общения, а просто пытается использовать представителей воображаемого противника", - говорится в рапорте.

Столетие восстановления государственности Литвы будет праздноваться 16 февраля.

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