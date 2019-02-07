Это подтвердил BNS министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, возглавлявший делегацию Литвы на встрече в Женеве (Швейцария). По его словам, это историческое решение, показывающее, что жалоба Литвы относительно АЭС была обоснованной.

"Решение максимально благоприятное для Литвы. Сегодня в соглашении стран (членов конвенции – BNS) был утвержден вывод о том, что Беларусь при строительстве БелАЭС нарушила международные соглашения и конкретно Конвенцию Эспоо, и нарушила эту конвенцию по трем статьям. Так что это окончательное решение", - сказал BNSпо телефону из Женевы Ж. Вайчюнас.

По его словам, решение позволяет утверждать, что все компании, которые строят БелАЭС, по сути участвуют в проекте, который реализуется в нарушение международных соглашений.

"Решение это важно прежде всего тем, что констатировано само нарушение, и в этом формате процедура реально завершается. Но результат этого решения мы, как Литва, как страны Евросоюза (ЕС) вместе сможем использовать во всех других форматах", - сказал Ж. Вайчюнас.

За благоприятный для Литвы вывод в вопросе о БелАЭС проголосовало 30 из 36 стран, по словам Ж. Вайчюнаса, решение единогласно поддержали все страны ЕС.

"Моральный козырь"

Эксперт по энергетике Ритас Стасялис говорит, что это решение не остановит строительство АЭС, однако оно повлияет на репутацию проекта.

"Моральный козырь, что Литва вправе беспокоиться (...). Так или иначе, это важно, потому что этим решением можно будет размахивать на политических дискуссиях в самых разных формах, в международных организациях. И, разумеется, дискутировать с Беларусью, когда она будет говорить, что все в порядке. Конечно, наши дипломаты проделали большую работу, но такое решение ожидалось", - сказал BNS эксперт Национальной ассоциации энергетики Литвы Р. Стасялис.

По его словам, трудно рассчитывать, что Беларусь как-то примет во внимание принятое в Женеве решение.

"Принимать во внимание нечего, потому что Конвенция Эспоо - больше о влиянии на окружающую среду, о дискуссиях с соседями и т. д., что не было сделано. Так что сейчас, когда процесс (строительства БелАЭС - BNS) подходит к концу, я не думаю, что он остановится (...) Для Беларуси это будет пятно. Они последние годы по-всякому пытались обелить этот проект - миссиями МАГАТЭ, которым показывали то, что им выгодно", - объяснил эксперт.

Как сказал Р. Стасялис, Литве следует продолжать координированно транслировать свою обеспокоенность проектом БелАЭС, а лучшая среда для этого - Евросоюз.

Министерство экологии указывает, что решение стран - членов Конвенции Эспоо "поставило точку в так называемом деле БелАЭС о нарушениях этой конвенции".

Жалобу в связи с тем, что при оценке воздействия БелАЭС на окружающую среду была нарушена конвенция, Литва подала еще в 2011 году, не получив от Беларуси ответов на заданные ею важные вопросы.

Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС - по ее словам, строительство объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.