Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге объявил, что Литва нарушила права чеченской семьи, отказавшись принять к рассмотрению просьбу о предоставлении ей убежища и не впустила в страну.
Pabėgėlių priėmimo centras
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

Чеченская семья из семи человек: отец 1988 года рождения, мать 1994 года рождения и пятеро детей, - весной прошлого года трижды пыталась подать просьбу о предоставлении убежища на границе Литвы и Беларуси.

Суд объявил, что просьба о предоставлении убежища должна быть рассмотрена, а, отказавшись принять чеченцев, Литва не взвесила риск того, что высланная назад в Беларусь семья может оказаться под угрозой возвращения в Россию.

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"Тем, что заявителям 16 апреля, 11 мая и 22 мая 2017 года не было разрешено подать просьбы о предоставлении убежища, они были высланы в Беларусь и не были приняты во внимание их утверждения о том, что они столкнутся с реальным риском быть возвращенными в Чечню, где с ними обращались неподобающим образом, была нарушена 3 статья конвенции", - констатировали судьи.

Отец пятерых детей сказал суду, что у него более десяти лет были проблемы со структурами безопасности России, и он связывает это со своим участием во Второй чеченской войне.

Мужчина жаловался, что не раз был допрошен, у него дома проводились обыски. Первый раз он выехал за границу в 2009 году, однако год спустя был вынужден вернуться в Чечню.

С того времени он работал в системе госбезопасности, но в 2015 году ушел оттуда.

Зимой 2017 года чеченские правоохранители попросили его быть информатором, а когда он отказался, у него вырвали согласие силой.

Однако он с семьей сразу уехал в Беларусь, откуда пытался попасть в Польшу или Литву.

Суд присудил выплатить чеченской семье 22 тыс. евро.

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