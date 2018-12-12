Чеченская семья из семи человек: отец 1988 года рождения, мать 1994 года рождения и пятеро детей, - весной прошлого года трижды пыталась подать просьбу о предоставлении убежища на границе Литвы и Беларуси.
Суд объявил, что просьба о предоставлении убежища должна быть рассмотрена, а, отказавшись принять чеченцев, Литва не взвесила риск того, что высланная назад в Беларусь семья может оказаться под угрозой возвращения в Россию.
"Тем, что заявителям 16 апреля, 11 мая и 22 мая 2017 года не было разрешено подать просьбы о предоставлении убежища, они были высланы в Беларусь и не были приняты во внимание их утверждения о том, что они столкнутся с реальным риском быть возвращенными в Чечню, где с ними обращались неподобающим образом, была нарушена 3 статья конвенции", - констатировали судьи.
Отец пятерых детей сказал суду, что у него более десяти лет были проблемы со структурами безопасности России, и он связывает это со своим участием во Второй чеченской войне.
Мужчина жаловался, что не раз был допрошен, у него дома проводились обыски. Первый раз он выехал за границу в 2009 году, однако год спустя был вынужден вернуться в Чечню.
С того времени он работал в системе госбезопасности, но в 2015 году ушел оттуда.
Зимой 2017 года чеченские правоохранители попросили его быть информатором, а когда он отказался, у него вырвали согласие силой.
Однако он с семьей сразу уехал в Беларусь, откуда пытался попасть в Польшу или Литву.
Суд присудил выплатить чеченской семье 22 тыс. евро.
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