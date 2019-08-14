"Если будут такие перемены, и Синкявичюс уедет работать в Еврокомиссию, (...) мы должны рассмотреть такую возможность, потому что эта ответственность перейдет к партии "Порядок и справедливость". Такое возможно", – сказал 14 августа Žinių radijаs Карбаускис.
Однако он подчеркнул, что окончательное решение примут президент Гитанас Науседа и премьер-министр Саулюс Сквернялис.
"Это не в нашей компетенции, партнеры по коалиции не назначают министров. Если в коалиции договорятся, что партия может предлагать кандидата (в министры), тогда будут предложения, и, если их примет премьер и одобрит президент, тогда назначение будет", – подчеркнул лидер "крестьян".
Напомним, что президент и правительство одобрили кандидатуру Синкявичюса на пост еврокомиссара. В соответствии с коалиционным соглашением, "Порядок и справедливость" получила портфель министра обороны, однако Науседа потребовал оставить на этой должности Раймондаса Кароблиса, поэтому партия осталась без министерства.
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