Если руководство Беларуси будет преследовать оппонентов - Литва может пересмотреть отношения

На годовой пресс-конференции в четверг Г. Науседа подчеркнул, что после того, как он стал президентом, решение Литвы возобновить диалог с Беларусью соответствует и изменениям политики США, а также Евросоюза в отношении этой страны. Однако Литва, по его словам, использует в отношении Беларуси "селективную политику", проводя "красные линии" в вопросах защиты прав человека и безопасности Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).

"Мы пытаемся помочь Беларуси в создании большей независимости, суверенитета, если они на самом деле искреннее к этому стремятся. Я полагаю, что такая политика имеет смысл, но для этого нужно одно – эти красные линии не должны нарушаться", – сказал Г. Науседа.

"Если выяснится, что белорусские власти пытаются сохранить свой мандат любыми средствами, в том числе и, попирая права человека, открыто преследуя политических оппонентов по разным поводам, придется констатировать такое положение, которое имеется, и заявить, что для нас это неприемлемо и у нас нет ни морального, ни иного права углублять отношения с таким государством", – заявил президент.

В последние недели были арестованы многие критики и соперники Александра Лукашенко, а популярные в обществе оппозиционные деятели столкнулись с большими препятствиями в возможности баллотироваться на предстоящих президентских выборах.

Считающийся основным соперником А. Лукашенко на этих президентских выборах Виктор Бабарико был задержан по подозрениям в финансовых преступлениях, а на следующей день президент заявил, что его правительство предотвратило план зарубежных сил по проведению в Беларуси народного восстания.

За решеткой находится глава Предвыборного штаба претендента в президенты Светланы Тихановской, ее супруг и популярный блогер Сергей Тихановский.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала В. Бабарико и С. Тихановского, а также целый ряд их соратников и блогеров, ранее задержанных в Беларуси, узниками совести.

Литовские власти также утверждают, что Беларусь строит БелАЭС рядом с границей Литвы без соблюдения всех надлежащих правил безопасности.

После того, как Г. Науседа стал президентом, Литва возобновила диалог с Беларусью. Г. Науседа общался по телефону с президентом Александром Лукашенко, глава МИД Линас Линкявичюс находился в Минске с визитом.