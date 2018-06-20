"До 26 октября Комитет министров Совета Европы ждет ощутимых результатов. Двадцать шестое октября будет важным, поскольку значителен риск того, что в декабре на заседании Комитета министров может впервые рассматриваться промежуточная резолюция против Литвы, что уже может означать международные санкции", - сказал Д. Мураускас в среду на заседании парламентского Комитета по вопросам права и правопорядка.

По его словам, промежуточная резолюция "станет достаточно четкой констатацией того, что государство не выполняет свои международные обязательства, и определенным сигналом как для государств-членов, так и для международных организаций".

В среду парламентский комитет избрал зарегистрированный правящими вариант поправок, которые открыли бы путь Р. Паксасу баллотироваться и в Сейм, и в президенты. Поправка спустя десять лет с момента импичмента позволит ему баллотироваться на любых выборах.

Р. Паксас не может баллотироваться в президенты и в сейм с 2004 года, когда в порядке импичмента был отстранен от президентской должности.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2011 году решил, что пожизненный запрет баллотироваться на выборах является непропорциональным.

Конституционный Суд (КС) Литвы пояснил, что лицо, лишившееся поста в результате импичмента, пожизненно не может занимать должности, связанные с дачей конституционной присяги.

Поскольку Литва никак не могла принять поправки к Конституции, который бы отрыли Р. Паксасу путь на выборы, Кабинет министров Совета Европы, осуществляющий наблюдение за выполнением решений ЕСПЧ, применил в отношении Литвы так называемую процедуру усиленного мониторинга.

Три года назад сейм пытался принять поправки к Конституции, которые бы открыли Р. Паксасу путь на выборы, но тогда не хватило голосов в поддержку. Эти поправки позволили бы ему баллотироваться и на парламентских, и на президентских выборах.

Для внесения изменений в Конституцию требуется, чтобы за принятие поправок проголосовали бы минимум 94 депутата. По поправкам должно состояться два голосования с перерывом в три месяца.

Р. Паксас был отстранен от президентской должности в апреле 2004 года в порядке импичмента. КС признал, что он нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, когда в порядке исключения предоставил литовское гражданство своему финансовому спонсору Юрию Борисову.