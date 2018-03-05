Еще один выпад против министра обороны Литвы - обвинили в одобрении аннексии Крыма

На минувшей неделе на российских и украинских сайтах стала распространяться "новость" о том, что Кароблис признал Крым частью России. Якобы он призвал американские компании "отказаться от бесцельных попыток инвестировать в Украине, пока они не нарвались на коррупцию".

Кароблису также приписывают цитату, в которой говорится о том, что Украина, не будучи членом НАТО, "спекулирует положением на Донбассе и в Крыму с целью получения финансовой и военной помощи, а США таким образом отвлекают от реальной опасности в странах Балтии".

Якобы об этом Кароблис заявил журналистам 28 февраля перед проходившим в Вильнюсе литовско-американским форумом по обороне, в котором принимали участие американские компании Lockheed Martin, Orbital ATK Inc., Oshkosh Defense и Textron Systems Corporation. Как доказательство приводят и видеозапись.

На самом деле, люди, которые не владеют литовским, к примеру, украинцы и россияне, может и могут поверить в это. Но если послушать запись беседы на Youtube, распространенную 2 марта, становится понятно, что ничего подобного министр Кароблис не говорил.

"Будем говорить с украинцами о реальной ситуации. Что нам известно, мы верим украинским силам, они способны справиться с вызовами и ведут себя адекватно ситуации", – говорит Кароблис. А если почитать титры на русском или украинском языке, то создается впечатление, что министр говорит о том, что Крым надо признать частью России.

Запись, выложенная на LiveLeak пользователем Daila, появилась 26 февраля, хотя сказано, что Кароблис выступил с заявлением 28 февраля. Пользователи, разместившие запись как на LiveLeak, так и на Youtube, создали свои профили недавно, у них нет друзей и других записей.

Советник Кароблиса Вита Раманаускайте сказала, что сама запись была сделана еще в ноябре 2017 года на конференции с участием Кароблиса и командарма Литвы Йонаса Жукаса. А в упоминаемом форуме Кароблис вообще не участвовал.

"Это еще одна попытка распространять новую ложь, стремление поссорить партнеров и снизить уровень доверия общества к Литве, ее помощи Украине и дискредитировать Литву на международной арене", – сказал Кароблис.

"Общение с Украиной в течение долгого времени является одним из важнейших приоритетов литовской внешней политики и политики безопасности, и останется таким, вопреки попытке вражеских сил снизить помощь Литвы Украине. Литва поддерживает независимость Украины и территориальную целостность, поддерживала и будет поддерживать стремления Украины к европейской и евроатлантической интеграции", – прибавил он.