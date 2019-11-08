Соглашение о партнерстве ЕС-Беларусь подпишут только в случае достижения договоренности по Белорусской АЭС. Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства Йоханнес Хан.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Евросоюз будет готов подписать новый документ о взаимоотношениях с Беларусью (так называемые "Приоритеты партнерства") только в случае достижения договоренности касательно Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), строящейся в Островце. Об этом, как передает корреспондент DW, заявил нынешний еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан, выступая на заседании комитета Европарламента по иностранным делам в Брюсселе в четверг, 7 ноября.

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Основной темой заседания стало будущее расширения Евросоюза, однако евродепутаты спросили Хана и об отношениях с Беларусью. "Наша цель - завершить, наконец, работу над "Приоритетами партнерства". В этом случае результат зависит от того, найдем ли мы решение по АЭС в Островце", - заявил еврокомиссар.

Как известно, Брюссель и Минск ведут переговоры о документе под названием "Приоритеты партнерства". В Евросоюзе заявляют, что это соглашение, призванное создать новые рамки для взаимодействия, знаменуют "новый этап" в отношениях с Беларусью.

Строительство АЭС в Беларуси вызывает недовольство в основном в Литве, ведь станция находится в 50 километрах от ее столицы Вильнюса. Первый энергоблок БелАЭС планируют запустить в 2020 году.

В следующей Еврокомиссии Йоханнес Хан получит иной портфель, а политикой соседства будет заниматься другой еврокомиссар. Впрочем, ожидать изменения позиции ЕС по вопросу "Приоритетов партнерства" и БелАЭС не следует, ведь внешнюю политику ЕС определяют его государства-члены, принимающие решения единогласно.

Напомним, на следующей неделе состоится первый за последние несколько лет визит президента Беларуси Александра Лукашенко в страны ЕС. 12 ноября он посетит Австрию.

Deutsche Welle
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