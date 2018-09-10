"Мы знаем о вызывающем беспокойство положении, что Walmart и другие магазины торгуют майками и подобными вещами с советскими символами", - заявила в субботу BNS пресс-секретарь делегации ЕС в США Мария Беловас.

"Мы поддерживаем связи со странами-членами в этом вопросе и полностью поддерживаем инициативу по осуждению этой практики", - добавила дипломат.

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По ее словам, ЕС обязан хранить память миллионов людей, которых преследовали.

"Ссылки, пытки и убийства миллионов людей, которые осуществляли тоталитарные режимы, никогда не следует забывать, а торговля майками с подобными вещами, с символами виновников - очень беспокоят", - сказала М. Беловас.

Walmart уже дождалась призывов посла Литвы и политиков трех Балтийских стран изъять из торговли майки с серпом и молотом и надписью СССР.

Советский Союз оккупировал Литву в 1940–1941 и в 1944–1990 годах. В годы советской оккупации в лагеря и ссылки было вывезено более четверти миллиона жителей Литвы, а в вооруженном сопротивлении оккупации погибли 21 тыс. партизан и их сторонников.

В Литве советская символика запрещена.