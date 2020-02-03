Крепшта заверил, что есть много причин, которые могли обусловить уменьшение бюджета ЕС, а переговоры длились очень долго и на разных уровнях.

"Общий бюджет ЕС немного уменьшился, и нас есть Brexit, не будет вклада Великобритании. Общий бюджет ЕС стал меньше. Второй момент, бюджет распределяется в зависимости от экономического развития стран.

Литва в последние 7 лет показала значительный рост ВВП на долю одного жителя. Это один из основных критериев, поэтому выделяемые ей средства сокращают. Мы видим в Литве и другие экономические проблемы, говорим с ЕС и пытаемся убедить его, что нельзя фокусироваться на одном показателе, у нас большая разница между регионами, сократилось количество жителей, большое неравенство доходов", – сказал Крепшта.

"Есть много факторов. Не надо искать виноватых, надо уменьшить это сокращение выплат. Сейчас переговоры в разгаре, будут заседания в конце февраля. Кроме того, будут переговоры в Брюсселе, в Вильнюсе. Есть шансы уменьшить это сокращение", – сказал советник президента.

Вице-министр финансов Мигле Тускене сказала, что появились новые приоритеты и в их числе - оборона.

"Мне кажется, надо начать с причин. Некоторые уже упоминались. еще можно прибавить, что страны разные, мы были и будем теми, кто не только берет, но и дает, надо и других убеждать в необходимости вкладывать в бюджет.

Обычно в ходе переговоров нет большого желания получить большой бюджет, но появляются новые приоритеты. Один из них упоминался – Brexit. Великобритания унесет из котла 60 млрд. Мы говорим о новых приоритетах – оборона, безопасность, глобальное потепление. Все пытаются вместить в прежний бюджет", – сказала Тускене.

Крепшта подчеркнул, что ппереговоры длились долго и, возможно, где-то не хватило более жесткой позиции.

Тускене сказала, что не надо концентрироваться только на сумме, поскольку ее снижение не было сюрпризом.

"Я думаю, мы не должны концентрироваться на этих 2 млрд. Све знали, что снижение будет, но что оно будет таким резким - нет", – сказала собеседница.

Она сказала, что не будет такого, что Вильнюс получит больше денег, а регионы пострадают.

"Сейчас, когда Литву делят на два региона, больше всего получит центрально-западная часть Литвы", – сказала Тускене.

Крепшта напомнил, что не надо пугать друг друга: "Это два миллиарда за 7 лет, в год по 300 млн. Бюджет государства - 20 млрд. в год. Да, это много, но никакой драмы нет, делают все возможное, чтобы это исправить".

На вопрос, почему Литве выплаты уменьшили больше чем соседям, Тускене сказала, что это не так. В последнем варианте Литва на одной строке с Эстонией.

"Финансирование для нас уменьшается также, как для латышей, эстонцев и многим другим странам", – сказала она.

"Это не окончательные предложения. Мы надеемся, что ситуация изменится, будет лучше. Новые предложения мы получим в течение месяца, тогда увидим, какиму будут предложения – гадать не можем", – сказал Крепшта.

"Мы не складываем руки и оружие – будем вести переговоры дальше", – прибавил он.