Летом и осенью прошлого года Литва пострадала от затяжных ливней, в результате которых почва уже не могла впитать избыток воды. Из-за этого начались паводки, от которых пострадали преимущественно инфраструктура сетей и сельское хозяйство.

Власти Литвы оценили прямой урон от паводков примерно в 407 млн евро, а расходы на подходящие для финансирования спасательные работы - более чем в 240 млн евро. Евросоюз (ЕС) компенсирует Литве 16,9 млн евро понесенных убытков.

ЕС с 2002 года предоставляет финансовую помощь государствам, столкнувшимся со стихийными бедствиями, например, с пожарами, ураганами, наводнениями или землетрясениями. Такая помощь уже выделена 24 государствам, в которых произошло 80 такого рода бедствий, в том числе и в 2005 году - Литве, когда по стране прошелся ураган Ervin.