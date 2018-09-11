Летом и осенью прошлого года Литва пострадала от затяжных ливней, в результате которых почва уже не могла впитать избыток воды. Из-за этого начались паводки, от которых пострадали преимущественно инфраструктура сетей и сельское хозяйство.
Власти Литвы оценили прямой урон от паводков примерно в 407 млн евро, а расходы на подходящие для финансирования спасательные работы - более чем в 240 млн евро. Евросоюз (ЕС) компенсирует Литве 16,9 млн евро понесенных убытков.
ЕС с 2002 года предоставляет финансовую помощь государствам, столкнувшимся со стихийными бедствиями, например, с пожарами, ураганами, наводнениями или землетрясениями. Такая помощь уже выделена 24 государствам, в которых произошло 80 такого рода бедствий, в том числе и в 2005 году - Литве, когда по стране прошелся ураган Ervin.
ЕП выделил Литве 16,9 млн евро помощи на снижение убытков от паводков (1)
Европарламент (ЕП) во вторник утвердил решение...
Европарламентарий Паксас предлагает провести референдум для возвращения лита (59)
Европарламентарий Роландас Паксас предлагает...
Фракция "Порядка и справедливости" в Cейме Литвы присоединилась к правящей коалиции
Во вторник бывшие в оппозиции представители партии "...
Джюгялис выходит из фракции "крестьян" в Сейме Литвы (12)
Член сейма Литвы Юстас Джюгялис выходит из фракции...
Партии сейма Литвы подписали соглашение по обороне, социал-демократы - против (18)
В понедельник, 10 сентября, парламентские партии Литвы...
TOP новостей
Жителей Литвы ждет нелегкий выбор, который определит размер пенсии в будущем (84)
Жителей Литвы ждет нелегкая задача – сделать такой...
Жители Литвы смогут вернуть часть средств за починку автомобиля и ремонт квартиры (21)
Няни, строители и автомеханики со следующего года не...
Европарламентарий Паксас предлагает провести референдум для возвращения лита (59)
Европарламентарий Роландас Паксас предлагает...
Движение транспорта на круговом перекрестке Т.Нарбуто изменится, ждут и запреты
Новая разметка на круговом перекрестке Т.Нарбуто...
Шило в мешке не утаишь – новые вопросы, связанные с бизнесом мужа министра образования Литвы (15)
11 сентября фракция Союза отечества-Христианских...