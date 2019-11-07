Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist. "Мы переживаем "смерть мозга" НАТО", - подчеркнул Макрон. По словам президента Франции, Европа стоит на краю пропасти и должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической державе.
Emmanuelis Macronas, Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

Помимо прочего Макрон рассказал, что в преддверии саммита военного союза в декабре, НАТО​ необходимо прояснить стратегические цели, а Европе следует наращивать собственную оборону.

Комментируя недавнюю турецкую операцию на севере Сирии, президент Франции отметил, что США не согласовывают свои действия с партнёрами по НАТО. "И мы являемся свидетелями агрессии со стороны другого партнера по НАТО, Турции, в области, где наши интересы поставлены на карту без согласования", - добавил Макрон.

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Президент также призвал Россию начать серьезный диалог с Европой.

Макрон также раскритиковал европейскую политику президента США Дональда Трампа. Впервые американский президент не разделяет идею "европейского проекта", отметил лидер Франции. "Это происходит тогда, когда Европа сталкивается с укреплением Китая и авторитарными режимами в России и Турции", - сказал Макрон. Он добавил, что Евросоюз ослаблен Брекзитом.

Канцлер Германия Ангела Меркель в ответ на слова Макрона заявила, что президент Франции использовал резкие слова. "НАТО остаётся основой основ нашей безопасности", - сказала Меркель. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также не согласился с утверждением французского лидера о "смерти мозга" военного союза.

Ранее Макрон неоднократно заявлял, что приоритетом для Франции является строительство единой европейской обороны при сотрудничестве с НАТО.

Радио Свобода
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