— Я такого единства в зале не помню с 1993 года, – признался политик. – Представители всех партий из 48 стран, от Македонии до Грузии, голосовали за немедленное освобождение Олега Сенцова и других политзаключённых.

По словам Эмануэлиса Зингериса, в течение очень короткого временного периода он подготовил доклад о 70 украинских гражданах, находящихся в российских местах лишения свободы. Основанная на этом докладе резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы требует от Российской Федерации соблюдения прав политических заключённых, запрета на применение пыток, в том числе принудительного кормления объявивших голодовку.

В качестве примера соответствия определению политических заключённых документ приводит случаи Владимира Балуха, Павла Гриба и Олега Сенцова.

– Я думаю, что Олег Сенцов, выдающаяся личность и умнейший человек, становится человеком номер один на европейском небосклоне, – заявил Эмануэлис Зингерис. – Он становится символом не только борьбы с режимом Путина, но и противостояния между человечностью и зверством. Несмотря на то, что футбольные матчи в России затмили умы, все с потрясением следят за борьбой человека, который отказался написать человеконенавистническому режиму просьбу о помиловании. Я уж и не знаю, кто ещё не высказался по поводу освобождения Олега Сенцова и других политзаключённых.

Собранных по инициативе Эмануэлиса Зингериса нескольких десятков подписей членов Парламентской ассамблеи хватило, чтобы тема украинских политзаключённых была внепланово включена в повестку дня Бюро ПАСЕ.

Не было ни одного человека, который захотел бы воспротивиться этому, – сказал литовский политик. – Это было принято единогласно. Я не ожидал такого единства.

Эмануэлис Зингерис выразил сожаление, что Россия не претворила в жизнь практически ни одного требования, указанного в появившихся ранее резолюциях ПАСЕ.

Будет ли кто-нибудь в Кремле реагировать на эту резолюцию? – задался вопросом политик. – Однако эта резолюция несомненно повлияет на возможное возвращение российской делегации в ПАСЕ. После вторжения российских войск в Украину российская делегация не пребывает в ПАСЕ: события четырёхлетней давности превысили все пределы попрания международного права.

В резолюции, имеющей судьбоносное для представителей РФ в ПАСЕ значение, Парламентская ассамблея потребовала снять запрет на деятельность Меджлиса и прекратить преследование представителей крымскотатарского народа. Кроме этого, резолюция содержит призыв освободить “без дальнейших отсрочек” всех украинцев, задержанных в Российской Федерации, Крыму, а также на территории Донбасса, а до этого обеспечить их доступ к необходимой медицинской помощи, а также организовать визиты официальных представителей Украины, в том числе и уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Ранее сообщалось, что украинский омбудсмен Людмила Денисова так и не смогла посетить в тюрьме Олега Сенцова.

— Олег Сенцов объявил спартаковское восстание против рабства, – убеждён Эмануэлис Зингерис. – Всё гуманное человечество будет на его стороне. Каждый день пребывания Олега Сенцова в тюрьме несёт гигантские, ядерные потери для имиджа теперешних российских властей.