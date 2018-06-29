Парламентская ассамблея Совета Европы призывает российские власти освободить всех украинских граждан, признанных политзаключёнными по сфабрикованным или политически мотивированным обвинениям. Против принятия соответствующей резолюции не высказался никто, сообщил инициатор проведения внепланового заседания бюро ПАСЕ, литовский депутат, член Европейской народной партии Эмануэлис Зингерис.
Emanuelis Zingeris
© DELFI / Domantas Pipas

— Я такого единства в зале не помню с 1993 года, – признался политик. – Представители всех партий из 48 стран, от Македонии до Грузии, голосовали за немедленное освобождение Олега Сенцова и других политзаключённых.

По словам Эмануэлиса Зингериса, в течение очень короткого временного периода он подготовил доклад о 70 украинских гражданах, находящихся в российских местах лишения свободы. Основанная на этом докладе резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы требует от Российской Федерации соблюдения прав политических заключённых, запрета на применение пыток, в том числе принудительного кормления объявивших голодовку.

В качестве примера соответствия определению политических заключённых документ приводит случаи Владимира Балуха, Павла Гриба и Олега Сенцова.

– Я думаю, что Олег Сенцов, выдающаяся личность и умнейший человек, становится человеком номер один на европейском небосклоне, – заявил Эмануэлис Зингерис. – Он становится символом не только борьбы с режимом Путина, но и противостояния между человечностью и зверством. Несмотря на то, что футбольные матчи в России затмили умы, все с потрясением следят за борьбой человека, который отказался написать человеконенавистническому режиму просьбу о помиловании. Я уж и не знаю, кто ещё не высказался по поводу освобождения Олега Сенцова и других политзаключённых.

Собранных по инициативе Эмануэлиса Зингериса нескольких десятков подписей членов Парламентской ассамблеи хватило, чтобы тема украинских политзаключённых была внепланово включена в повестку дня Бюро ПАСЕ.

Не было ни одного человека, который захотел бы воспротивиться этому, – сказал литовский политик. – Это было принято единогласно. Я не ожидал такого единства.

Эмануэлис Зингерис выразил сожаление, что Россия не претворила в жизнь практически ни одного требования, указанного в появившихся ранее резолюциях ПАСЕ.

Будет ли кто-нибудь в Кремле реагировать на эту резолюцию? – задался вопросом политик. – Однако эта резолюция несомненно повлияет на возможное возвращение российской делегации в ПАСЕ. После вторжения российских войск в Украину российская делегация не пребывает в ПАСЕ: события четырёхлетней давности превысили все пределы попрания международного права.

В резолюции, имеющей судьбоносное для представителей РФ в ПАСЕ значение, Парламентская ассамблея потребовала снять запрет на деятельность Меджлиса и прекратить преследование представителей крымскотатарского народа. Кроме этого, резолюция содержит призыв освободить “без дальнейших отсрочек” всех украинцев, задержанных в Российской Федерации, Крыму, а также на территории Донбасса, а до этого обеспечить их доступ к необходимой медицинской помощи, а также организовать визиты официальных представителей Украины, в том числе и уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Ранее сообщалось, что украинский омбудсмен Людмила Денисова так и не смогла посетить в тюрьме Олега Сенцова.

— Олег Сенцов объявил спартаковское восстание против рабства, – убеждён Эмануэлис Зингерис. – Всё гуманное человечество будет на его стороне. Каждый день пребывания Олега Сенцова в тюрьме несёт гигантские, ядерные потери для имиджа теперешних российских властей.

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