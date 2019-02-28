Эмануэлис Зингерис: Кремль отказался от сотрудничества по докладу об убийстве Немцова

Его застрелили в Москве 27 февраля 2015 года, в ста метрах от Кремля. Согласно приговору Московского окружного военного суда, убийство организовали и осуществили уроженцы Чечни, некоторые из которых были действующими сотрудниками МВД. В качестве заказчика подозревается водитель Руслан Мухутдинов, который скрылся и находится в международном розыске. Попытка задержать в Чечне еще одного фигуранта дела окончилась ничем.

Между тем, следствием и судом заинтересовалась Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). В декабре 2017 года докладчиком по этому делу назначен Эмануэлис Зингерис – депутат литовского Сейма, вице-президент Комиссии ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека. После этого российский МИД запретил ему въезд в Россию. В минувшем январе Зингерис от имени ПАСЕ направил в российскую Госдуму и Совет федерации письмо с просьбой о сотрудничестве. Из Думы ответа не последовало, а по поводу Совфеда российская почта сообщила о "несуществующем адресе".

В годовщину убийства Немцова Эмануэлис Зингерис решился рассказать DELFI о том, как идет подготовка доклада по обстоятельствам убийства.

- В какой стадии сегодня находится доклад по обстоятельствам убийства Бориса Немцова?

- Доклад пишется вдали от этого преступления. Наши российские коллеги, после множества наших просьб о сотрудничестве, дали нам от ворот поворот. Со мной никто из официальных российских лиц не общается. Я лично спрашивал у господина Косачева, председателя Комитета по международным делам российского Совета федерации, когда же будет сотрудничество по докладу. Он сказал, что это будет только после возвращения российской делегации в ПАСЕ [в 2014 году после событий в Крыму российская делегация лишена в ПАСЕ права голоса и исключена из руководящих органов — прим. ред]. Ну а то, что "Почта России" назвала адрес российского парламента "несуществущим" – это просто анекдот года.

Сейчас готовится еще один доклад по убийству Бориса Немцова. Его будет делать представительница шведского парламента, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Я этому очень рад.

- Сколько страниц занимает ваш доклад, и что в нем, собственно, находится? Факты? Экспертизы?

- Это перечень фактов, основанных на исследованиях как адвокатов семьи Немцова, так и других источников. Мы понимаем, что люди из спецслужб России, которые вели наружное наблюдение в ночь убийства Немцова, не приедут к нам в Совет Европы рассказывать, как это происходило. Но все имеющиеся факты, которые сегодня налицо, мы раскладываем по полочкам. Могу раскрыть тайну: что касается приговора московского суда, то над этим скудным произведением сегодня основательно трудятся хорошие юристы, и скоро мы увидим их выводы. Потом эти юридические экспертизы пройдут рассмотрение в разных фракциях Совета Европы, как всегда будет внесен ряд поправок, по которым мы будем дискутировать. Пройдем все уровни голосования, пока это не станет окончательной резолюцией Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

- Когда это произойдет?

- Доклад выйдет, я думаю, в июне, если ничего не случится. Представим его на июньской сессии, и в нем один тезис абсолютен: теперешние российские власти не хотят по этой теме сотрудничать с Ассамблеей Совета Европы. И в то же время они хотят вернуть свою парламентскую делегацию в ПАСЕ. Но отказ от сотрудничества – для меня это еще один звонок, почему российская делегация не должна туда возвращаться.

- Пытается ли Россия скрыто или явно оказывать воздействие на подготовку доклада?

- То, что мне запрещен въезд в Россию, говорит, я думаю, обо всем. То, что Российская почта не нашла адреса российского парламента – не менее яркий факт.

- В мае 2016 года ваше назначение спецдокладчиком было заблокировано в ПАСЕ. Лишь потом позиция ПАСЕ изменилась. Что касается сегодняшнего дня, есть ли какие-либо препятствия в ПАСЕ для обнародования вашего доклада?

– Те же самые силы, которые хотят скорого возвращения "Единой России" и других подвластных Кремлю политических сил назад в ПАСЕ, те же силы не хотят и доклада, несомненно. Думаю, те же самые люди находятся в Совете Европы. Кстати, многое у нас в Страсбурге покажет борьба за то, кто станет генеральным секретарем Совета Европы. Так же кое-что покажет раскладка по так называемой реформе ПАСЕ, то есть попытке теперешних российских властей исключить в будущем возможность ПАСЕ предпринимать ясные жесткие меры к делегациям, которые нарушают красную линию в попрании прав человека и международного права.

- Как вы оцениваете расследование и суд по убийству Немцова? Исходя из имеющихся сведений, был ли этот суд непредвзятым и объективным?

- Судопроизводство шло по статье простого криминального убийства, а не убийства политического деятеля. Это уже создает впечатление, что следствие и суд старались не входить в запретные зоны, обозначенные вышестоящими лицами. Думаю, что расследование перевело стрелки на мелких исполнителей, сделав все, чтобы не добраться до настоящих заказчиков. Слегка постучались в калитку более высокопоставленных чеченских лиц, возможно ответственных за убийство. Оказывается, на этот стук никто не ответил. После этого заказчиков фактически не пытались найти. Говоря о чеченском следе, надо понимать, как и кто руководит силовиками в Чечне. Если Рамзан Кадыров участвовал в этой цепочке, то не являлся окончательным звеном. Но при этом лично мне трудно поверить, что он не знал, чем занимаются чеченские силовики.

- В таком случае, кто мог быть настоящим заказчиком убийства?

– Трудно представить, что это убийство было произведено несколькими уроженцами Чечни, без кураторов в Москве – городе, где каждый метр просматривается работниками спецслужб и где за ним, несомненно, шла круглосуточная слежка.

Maskvos centre nušautas B. Nemcovas Reuters/Scanpix

В любом случае, в стране, где после протестов на Болотной площади выстроена ясная пирамида власти, эта пирамида и в ответе за все это. Были ли они заказчиками по факту, выяснят, несомненно, будущие люди, которые придут к власти. Но абсолютно ясно, что теперешние власти этого выяснять не желают.

- Камеры на мосту, где произошло убийство, были исправны, но их записей общественность не увидела. Водитель мусороуборочной машины, заслонившей обзор во время выстрелов, поразительно похож на фермера, который раньше задавал вопрос на "прямой линии" с Путиным. Если говорить о вашем докладе, в какой степени вы учитываете подобные нестыковки и странности?

- Там есть множество нестыковок. Что касается записей с видеокамер, там несуразные ответы о том, что этих материалов нет. Хотя суд был обязан рассмотреть этот вопрос досконально. Суд оставил неотвеченными и вопросы насчет пыток, примененных к задержанным, которые теперь осуждены. Я и не думаю их защищать, но возможное применение пыток ставит под вопрос саму объективность суда. Отрицая мировую значимость этого политического убийства и сопротивляясь объективному расследованию, Кремль не понимает важной вещи: весь мир постепенно утверждается в мысли, что высшие власти России так или иначе были связаны с этим убийством.

- Для вас это еще и личная трагедия, ведь вы были другом Бориса Немцова. Он лично вам когда-нибудь говорил, что его убьют?

- Да, он мне говорил это не раз. Он всегда почему-то думал, что это произойдет в Москве. Он рассуждал о возможности его временного выезда из России в связи с угрозой его жизни. Но потом говорил, что должен довести до конца ряд докладов, включая "Путин. Война" и другие. То есть он всегда отбрасывал возможность быть вне России. Между попыткой сохранить свою жизнь и идеей служения России он всегда выбирал второе.

- Как вы думаете, какие политические последствия повлечет ваш доклад?

– Думаю, после нашего доклада грядут слушания в Конгрессе США, слушания в парламентах европейских стран. Как после смерти Сергея Магнитского были санкции в отношении России, точно так же, возможно, грядут санкции имени Бориса Немцова. Сейчас значение его имени, несомненно, растет в Западном мире. Голоса Жанны Немцовой, Владимира Кара-Мурзы, Вадима Прохорова [адвокат семьи Немцовых – прим. ред] и других его единомышленников звучат все громче. Число людей, выходящих на акции памяти Немцова, увеличивается. Я уверен, что грядут новые расследования этого убийства, которое на сегодня является политическим убийством номер один в мире.

– Вы упоминали, что представите в докладе политическую значимость Немцова. В чем она, по-вашему, состояла?

- Используя старинное выражение, я скажу, что он всегда шел на Вы, то есть бросал вызов первому лицу государства. Он всегда выбирал объектом критики президента страны, была ли то война в Чечне в прошлую эпоху или нынешняя захватническая война против Украины. Понимая возможные последствия, он мужественно заставлял себя перешагнуть линию самосохранения и говорить правду до конца.

Убийство Немцова стало для Западного общества последней каплей в целом ряде политических убийств в современной России, начиная от Галины Старовойтовой, Анны Политковской, Натальи Эстемировой и других. Но я думаю, у мирового сообщества, которое верит в право и справедливость, нет выбора. Или мы должны выяснить реальные обстоятельства смерти Немцова, или мы окончательно сдаем идею возможности демократии в России.

И, по-моему, теперешние российские власти напрасно думают, что это преступление постепенно забудется, при этом оставшись до конца не расследованным. Ведь очередное многоточие в этом деле означало бы, что последуют другие намеченные жертвы.