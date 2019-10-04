Это связано с неисполнением в течение пяти лет с начала захватнической войны России против Украины ни одного из пунктов принятых Ассамблеей резолюций, заявил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис, участвующий в деятельности ПАСЕ с 1993 года. В прошлом году литовский политик был кандидатом в президенты этой организации.

"Безоговорочная капитуляция Парламентской ассамблеи и безоговорочное принятие условий Кремля, который, применяя гибридные меры давления, не выполнил ни одного условия Ассамблеи, начиная от финансовых, заканчивая политическими обязательствами после войны против Украины и Грузии, когда сама делегация Думы отказалась от участия в работе Ассамблеи", – констатировал политик.

Эмануэлис Зингерис сказал, что отсутствие ответов со стороны руководства России, Кремля и Думы, игнорирование игнорирование почти всех обязательств заставило часть делегаций ПАСЕ создать постоянную группу Baltic+ .По словам политика, в группе будут принимать участие также парламентарии из Польши, Великобритании и других стран.

"Пять лет попыток "укрощения строптивой", то есть Парламентской Ассамблеи закончились успехом российской дипломатии. Ведь Ассамблея в Страсбурге мешала Кремлю расправиться до конца. Многочисленные резолюции в поддержку демократии в России действовали эффективно. Это было очевидно после Болотной, а позже и после июльских демонстраций в Москве 2019 года – всё это проясняет, что мы имеем дело с тоталитарным режимом, который пытается в течение долгих лет целеустремленно подмять под себя организацию, являвшуюся арбитром po правами человека в Европе", – сказал Э.Зингерис.

Политик считает, что все эти факторы сигнализируют о необходимости создания группы, которая бы сопротивлялась движению по наклонной. Солидарность с основавшими группу Baltic+ парламентариями представители делегаций других стран проявили по-разному, выбрав разные методы политической борьбы. Почти все отказались от участия в праздновании семидесятилетия ПАСЕ, которое Э.Зингерис назвал "абсолютным лицемерием

"Это пир во время капитуляции послевоенной западной демократии при помощи основных западных союзников. По некоторым данным, руководство главных партий ЕС тоже в этом участвовало. Неужели ПАСЕ для ЕС так мало значит? Неужели брюссельский ЕС не интересует качество страсбургского ПАСЕ?" - отметил Э. Зингерис.

"Во время кризиса морали, после десятков лет невыполнения целого ряда резолюций, включения в делегацию ПАСЕ самых ярых сторонников агрессивной политики России, российских парламентариев, которые голосовали за "крымнаш" в Думе, ястребов "Единой России, – всё это является доказательством того, что ПАСЕ используют для демонтажа политической воли свободных парламентариев, членов ПАСЕ, противостоять агрессии и попранию прав человека и демократии в самой России", – сказал литовский парламентарий.

Э.Зингерис подчеркнул, что голосование по вопросy июльских демонстраций в Москве и резолюции по этому же вопросу при помощи особых ускоренных дебатов в понедельник было переведено в бюро ПАСЕ в статусе обычного обсуждения без резолюции.

"Это не стечение обстоятельств, а кропотливая работа звена людей, с которыми сонхронизируюется действие по исключению из повестки дня ненужных вопросов", - считает парламентарий.

Э.Зингерис подчеркнул, что 70 лет тому назад Парламентская Ассамблея Совета Европы была создана в ответ на угрозу со стороны тоталитарных режимов.

"Несмотря на то, что Кремль пытается поставить ПАСЕ на колени и переломить ход событий, в чём ему содействуют и наши союзники, это заставляет нас объединяться в отдельные группы, в которых мы будем продолжать противодействие этим попыткам сбить уровень прав человека и наступления на демократию", – пообещал литовский парламентарий.