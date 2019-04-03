Исполнительный директор "Форума инвесторов" Рута Скирене сказала, что президент вне всякого сомнения способствовала прозрачности бизнеса, борьбе с коррупцией, однако непонятна позиция президента, например, в вопросе нового Трудового кодекса. Параллельно Скирене отметила и слишком большую "закрытость президента от бизнеса".
"Это объяснялось желанием избегать любых рисков, связанных с чрезмерным сотрудничеством с бизнесом. Такое желание понятно, но мы считает, что, возможно, стоило и более гибко отнестись к общению и сотрудничеству с представителями бизнеса, больше прислушиваться к аргументам и предложениям", – сказала Скирене.
Специалист по связям с общественностью Миколас Каткус обратил внимание на положительную работу президента в сфере прозрачности бизнеса, но, по его словам, в конце второго срока полномочий, в Литве наблюдается обратная ситуация нежели 10 лет назад – инициатива сейчас больше на стороне государства и удалена от бизнеса. По словам эксперта, обе крайности порочны.
По его мнению, одна из задач будущего президента - "попытка найти баланс между бизнесом и государством, а также поиск большего диалога с бизнесом".
Напомним, что Грибаускайте победила на выборах президента в 2009 и 2014 гг. Срок ее полномочий истекает 12 июля 2019 года.
Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая.
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