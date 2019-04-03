В конце второго срока полномочий действующего президента Литвы Дали Грибаускайте некоторые эксперты отметили, что президент способствовала созданию экономического окружения, однако отметили отсутствие широкого диалога с бизнесом, пишет издание Verslo žinios.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Orestas Gurevičius

Исполнительный директор "Форума инвесторов" Рута Скирене сказала, что президент вне всякого сомнения способствовала прозрачности бизнеса, борьбе с коррупцией, однако непонятна позиция президента, например, в вопросе нового Трудового кодекса. Параллельно Скирене отметила и слишком большую "закрытость президента от бизнеса".

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"Это объяснялось желанием избегать любых рисков, связанных с чрезмерным сотрудничеством с бизнесом. Такое желание понятно, но мы считает, что, возможно, стоило и более гибко отнестись к общению и сотрудничеству с представителями бизнеса, больше прислушиваться к аргументам и предложениям", – сказала Скирене.

Специалист по связям с общественностью Миколас Каткус обратил внимание на положительную работу президента в сфере прозрачности бизнеса, но, по его словам, в конце второго срока полномочий, в Литве наблюдается обратная ситуация нежели 10 лет назад – инициатива сейчас больше на стороне государства и удалена от бизнеса. По словам эксперта, обе крайности порочны.

По его мнению, одна из задач будущего президента - "попытка найти баланс между бизнесом и государством, а также поиск большего диалога с бизнесом".

Напомним, что Грибаускайте победила на выборах президента в 2009 и 2014 гг. Срок ее полномочий истекает 12 июля 2019 года.

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая.

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