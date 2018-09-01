Эксперты Литвы и Польши до конца года подготовят план по решению вопросов образования

"Мы договорились создать общую группу на уровне экспертов, которая проанализирует все вызовы: какие причины обуславливают различия в достижениях, какие вызовы стоят, говоря об обучающих средствах, об учебниках, о программах, о компетенции учителей – после анализа этих выводов, мы договорились с премьерами до конца этого года предложить конкретные меры", - заявила в пятницу в Вильнюсе министр образования и науки Литвы Юргита Пятраускене.

Она обсудила вопросы образования с находящейся в Литве ее польской коллегой Анной Залевской. Национального министра образования Польши также принял и премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

"Эксперты работают, мы оценим, каким образом Польша обеспечивает просвещение литовского меньшинства и меньшинств вообще. Мы попытаемся это сравнить. Мы друзья и партнеры. Я убеждена, что в декабре мы встретимся, и у нас будут подготовленные результаты анализа", - заявила А. Залевская после встречи с литовским премьером.

Ю. Пятраускене выразила удовлетворение тем, что как литовское, так и польское правительства ставят вопрос просвещения в ряд приоритетных.

"В стратегическом партнерстве Литвы и Польши образование - это та сфера, которая создает большие мосты", - сказала Пятраускене.

По данным министерства образования и науки Литвы, в Литве действуют 77 школ с преподаванием на польском языке, в учебном году 2017–2018 в них обучалось 11,2 тыс. школьников. В Польше действуют четыре литовские школы, в них обучается более 400 учеников.