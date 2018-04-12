20% опрошенных считают, что Д. Грибаускайте будет избрана президентом этого органа ЕС, определяющего направление политики ЕС, который сформирован из руководителей стран блока.

В этом опросе ее опережает лишь премьер Нидерландов Марк Рютте, которого наиболее реальным кандидатом в главы Совета ЕС назвали 25% опрошенных.

13% голосов собрал глава ирландского правительства Лео Варадкар, а менее 10% получили президент Румынии Клаус Йоханнис и итальянский премьер Паоло Джентилони.

Центр VoteWatch Europe, который провел опрос, утверждает, что у Д. Грибаускайте на выборах главы Совета руководителей ЕС было преимущество в связи с географическим фактором. Судя по дискуссиям видно, что далее ведомство возглавит представитель из Центральной или Восточной Европы.

Центр также отмечает, что Д. Грибаускайте может надеяться на поддержку правой Европейской народной партии, Германии и стран Центральной и Восточной Европы.

"Достаточно интересно, что мы отметили различные тенденции среди респондентов: опрошенные из частного сектора склонялись к кандидатуре Рютте, между тем, служащие ведомств ЕС называли основным кандидатом Д. Грибаускайте", – отмечает VoteWatch Europe.

Опрос экспертов ЕС проводился с 28 марта по 9 апреля. В нем приняли участие 1010 респондентов.

Полномочия Д. Грибаускайте на посту президента Литвы закончатся в июле 2019 года. В ноябре этого же года завершатся полномочия Дональда Туска, который уже второй раз занял пост главы Совета руководителей ЕС.