Эксперт из Соединенных Штатов Америки Роджер Закхейм призывает Литву не ограничиваться просьбами увеличить количество американских военных в регионе, поскольку это не означает должного сдерживания России.
Jungtinių Amerikos Valstijų kariai, Minint Lietuvos Kariuomenės dieną, žygiuoja Gedimino prospektu
© DELFI / Orestas Gurevičius

По словам директора Фонда и института имени экс-президента США Рональда Рейгана, с учетом современных угроз значительно более важными являются силы, обладающие конкретными задачами.

"Новые силы не обязательно должны означать дислокацию 100 тыс. военных, но они могут быть более эффективными, если будут иначе распределены, если получат новые возможности, новые платформы для вооружений", – сказал в интервью BNS находившийся в Вильнюсе эксперт по безопасности.

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"Гарнизоны в Германии явно не предоставляют такого сдерживания, какое предоставляют штаб дивизии в Польше или силы борьбы с кибератаками в Балтийских странах", – сказал он.

"Если посмотрим на пребывание США в Европе, то оно значительнее, чем в Афганистане или Ираке, если говорить чисто о количестве военных. Однако вопрос касается не численности, вопрос в том, что мы делаем с этими цифрами, как мы их применяем", – добавил Р. Закхейм.

По его словам, поскольку политическое внимание в Вашингтоне смещается на Китай и Ближний Восток, США в любом случае стремятся обладать возможностями и далее обеспечивать безопасность Европы от угроз России.

Р. Закхейм выразил сомнения в возможностях Европы создать собственные силы.

Он также сказал, что с крахом соглашения США и России по запрету баллистических ракет средней дальности новый договор о контроле над вооружениями возможен лишь в том случае, если Вашингтон "будет действовать с позиции силы".

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