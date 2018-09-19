Эксперт: шансы Литвы получить больше средств на закрытие ИАЭС повысились

"То, что появилось предложение из ЕП, которое соответствует подсчетам Литвы - это серьезный сигнал поддержки и для той же ЕК пересмотреть свое решение. Конечно, это повышает шансы, что финансирование закрытия ИАЭС в конце концов будет больше", - сказал BNS председатель правления общественного учреждения "Европейские социальные, правовые и экономические проекты" ( Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai (ESTEP)) К. Манёкас.

Европарламентарий Ребекка Хармс в понедельник предложила выделить на закрытие ИАЭС в финансовой перспективе Евросоюза (ЕС) 2020-2027 780 млн евро - столько, сколько просила Литва, тогда как ЕК предлагает выделить 552 млн евро.

По словам эксперта, сейчас Литва активно занимается вопросом финансирования ИАЭС, однако он говорит, что важно решить все проблемы как можно раньше, не дожидаясь окончания переговоров о финансирования из ЕС.

"Главное - решить этот вопрос Игналины (ИАЭС - ред.) раньше, не дожидаясь окончания переговоров, и теперь это предложение Р. Хармс может этому способствовать (...). Опыт наших прежних переговоров о финансовых перспективах показывает, что нехорошо оставлять вопрос Игналины на самую последнюю минуту", - сказал К. Манёкас.

Голосование по докладу в комитете ЕП состоится в ноябре.

Литва обязалась закрыть ИАЭС при вступлении в ЕС. ИАЭС была окончательно остановлена в конце 2009 года, а работы по ее закрытию, согласно расчетам, будут продолжаться до 2038 года. Подсчитано, что до того времени на закрытие станции понадобится еще 1,3 млрд евро.