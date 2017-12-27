Кремль на общество Литвы может оказывать влияние только при наличии проблем внутри страны, утверждает политолог и аналитик Института международной политики Chatham House Лилия Шевцова.
President Putin on Russian TV
© Vida Press

"Я не верю, что влияние российской дезинформации, Russia Today или Sputnik, других средств массовой информации России или российских социальных сетей было бы важным фактором. Это может иметь значение только в случае, если внутренний дискурс страны слаб, когда имеются внутренние проблемы", - сказала в интервью BNS Шевцова.

По её мнению, Западу трудно найти отношения с Россией потому, что, в отличие от периода "холодной войны", сейчас российская элита тесно связана с политикой и экономикой Запада.

Lilija Ševcova (dešinėje)
Lilija Ševcova (dešinėje)
© RIA/Scanpix

"России удалось проникнуть в западное общество: российская элита живёт на Западе, здесь учатся их дети, здесь они покупают дома. Такую интеграцию советской элиты в западное общество представить себе было нельзя. И хотя имеется немало различий, эта интеграция русских сделала "холодную войну" совершенно невозможной. Западу, США очень трудно сдерживать Россию, ибо как можно её сдержать, если элита этой страны тесно связана с твоим обществом? Это как червь в твоём организме. Это причина, по которой силы Запада не обладают последовательной стратегией по отношению к России", - утверждает аналитик.

Поиски направления новой внешней политики с Россией, по словам Шевцовой, остаются одним из основных вызовов Западу в следующем году - как и решение кризиса внутри Европы. Всё же, невзирая на проблемы, которые в этом году сотрясали страны Запада, эксперт склонна завершающийся год оценивать положительно, так как Западу удалось совладать с неожиданными выпадами 2016-го, с такими как Brexit или выборы президентом США Дональда Трампа.

"Уходящий 2017–й, если учитывать вызовы и угрозы, вселяет больше оптимизма, чем в 2016–м. 2016–й был чёрной дырой, ставшей неожиданным шоком для политической элиты Запада. Она не была готова к тому, что Д.Трампа выберут президентом США, к тому, что в Белом доме появится иррациональный, неадекватный, политически совершенно неграмотный человек. Неожиданными были Brexit, Россия и агрессивный Владимир Путин, пытающийся заполнить пустоту, Китай, впервые за столетие пытающийся стать глобальной империей. Запад был парализован – это был апокалиптический год. Между тем 2017–й (...) был гораздо светлее, намного больше обещающим годом. Правда, у Запада ещё не было времени и смелости найти ответы на вызовы, так что это предстоит сделать в будущем 2018–м", - отметила Шевцова.

Она подчеркнула, что Литва является одним из немногих европейских государств, защищающихся ценностями и европейскими стандартами, а не основанной на взаимных поисках внешней политике.

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