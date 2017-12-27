"Я не верю, что влияние российской дезинформации, Russia Today или Sputnik, других средств массовой информации России или российских социальных сетей было бы важным фактором. Это может иметь значение только в случае, если внутренний дискурс страны слаб, когда имеются внутренние проблемы", - сказала в интервью BNS Шевцова.

По её мнению, Западу трудно найти отношения с Россией потому, что, в отличие от периода "холодной войны", сейчас российская элита тесно связана с политикой и экономикой Запада.

"России удалось проникнуть в западное общество: российская элита живёт на Западе, здесь учатся их дети, здесь они покупают дома. Такую интеграцию советской элиты в западное общество представить себе было нельзя. И хотя имеется немало различий, эта интеграция русских сделала "холодную войну" совершенно невозможной. Западу, США очень трудно сдерживать Россию, ибо как можно её сдержать, если элита этой страны тесно связана с твоим обществом? Это как червь в твоём организме. Это причина, по которой силы Запада не обладают последовательной стратегией по отношению к России", - утверждает аналитик.

Поиски направления новой внешней политики с Россией, по словам Шевцовой, остаются одним из основных вызовов Западу в следующем году - как и решение кризиса внутри Европы. Всё же, невзирая на проблемы, которые в этом году сотрясали страны Запада, эксперт склонна завершающийся год оценивать положительно, так как Западу удалось совладать с неожиданными выпадами 2016-го, с такими как Brexit или выборы президентом США Дональда Трампа.

"Уходящий 2017–й, если учитывать вызовы и угрозы, вселяет больше оптимизма, чем в 2016–м. 2016–й был чёрной дырой, ставшей неожиданным шоком для политической элиты Запада. Она не была готова к тому, что Д.Трампа выберут президентом США, к тому, что в Белом доме появится иррациональный, неадекватный, политически совершенно неграмотный человек. Неожиданными были Brexit, Россия и агрессивный Владимир Путин, пытающийся заполнить пустоту, Китай, впервые за столетие пытающийся стать глобальной империей. Запад был парализован – это был апокалиптический год. Между тем 2017–й (...) был гораздо светлее, намного больше обещающим годом. Правда, у Запада ещё не было времени и смелости найти ответы на вызовы, так что это предстоит сделать в будущем 2018–м", - отметила Шевцова.

Она подчеркнула, что Литва является одним из немногих европейских государств, защищающихся ценностями и европейскими стандартами, а не основанной на взаимных поисках внешней политике.