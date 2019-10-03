Экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте на Варшавском форуме по безопасности в среду вечером была вручена награда "Рыцарь свободы".
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

Эту награду вручает Фонд генерала Казимира Пулавского – независимый центр исследований, действующий в областях внешней политики и политики безопасности.

Офис Д. Грибаускайте сообщил, что она удостоена награды за заслуги перед безопасностью Балтийских стран и Польши, а также за твердую позицию относительно инвазии России в Украину.

Статьи по теме:
Грибаускайте о давлении на спикера Сейма: это фиеста политической ничтожности  (17)
Грибаускайте в Варшаве вручат награду Рыцаря свободы  (60)

Благодаря за награду, экс-президент подчеркнула, что это оценка Литвы за сплочение сил в течение последних десяти лет с целью обеспечения обороны всего региона.

По словам Д. Грибаускайте, страны Балтии и Польшу объединяет общий исторический опыт и современное понимание того, как много можно сделать, если стремиться к цели сообща.

Ранее эту награду получил и экс-президент Валдас Адамкус.

Фонд К. Пулавского организует Варшавский форум по безопасности ежегодно с 2014 года.

Политика

В связи с отзывом визита Брюсселем глава МИД Литвы не поедет в Беларусь (12)

В связи с тем, что дипломатическое ведомство Евросоюза...

Экс-президенту Литвы вручена награда "Рыцарь свободы": за вклад в безопасность и твердую позицию (24)

Экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте на Варшавском...

Отставной генерал призывает ЕС помочь Литве: Островецкая АЭС – троянский конь России (53)

Бывший командующий Армией США в Европе Бен Ходжес 2...

Посол Литвы в ЕС: Синкявичюсу предстоит проделать много невидимой, но важной работы (5)

В сфере ответственности делегируемого Литвой в...

Пранцкетис призывает внести проект о его увольнении (6)

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис...

TOP новостей

Через "Независимость" в Литве качают российскую нефть – возникает немало вопросов (56)

В 2014 году Литва приобрела терминал сжиженного...

Отставной генерал призывает ЕС помочь Литве: Островецкая АЭС – троянский конь России (53)

Бывший командующий Армией США в Европе Бен Ходжес 2...

С бывшего здания КГБ в Вильнюсе могут удалить некоторые фамилии (23)

После получения новых данных с фасада бывшего здания...

Осень в Литве в этом году обещает быть дождливой

О зиме в Литве говорить еще рано, сказал синоптик и...

Пара женщин придумала, как нелегально "вступить в брак" в Литве (7)

В Литве по закону однополые лица не могут ни вступить в...