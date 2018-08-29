"Если посмотреть на то, чего Литва достигла за последние более чем десять лет, становится очевидно, что произошедшие изменения, связанные с нашим вступлением в Евросоюз (ЕС) и НАТО - коренные. И если посмотреть назад - чьи шаги, чья позиция были решающими на том этапе, то, без сомнения, Д. У. Буш был тем человеком, тем президентом США, от позиции которого (все это - ред.) во многом зависело", - сказал мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс.
По словам мэра, от США зависело, окажется ли Литва после падения "железного занавеса" "на правильной стороне".
"Так и произошло: после формирования нового "железного занавеса" мы находимся на правильной стороне, а за то, что мы здесь находимся, благодарить мы можем по большей части Д. У. Буша, который и произнес знаменитую фразу о том, что кто является врагами Литвы, те являются врагами и Америки", - сказал Р. Шимашюс.
"Мне кажется, что пришло время вспомнить о международном статусе столицы и присвоить звание почетного гражданина (Вильнюса) экс-президенту США", - добавил он.
Мэр выразил надежду, что Д. У. Буш сам приедет за наградой - Р. Шимашюс говорит, что он лично говорил об этом с окружением Д. У. Буша, некоторыми сенаторами США.
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