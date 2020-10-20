Часть врачей в понедельник призвала власти предпринимать более жесткие меры по борьбе с коронавирусом, а нежелание это делать связала с выборами. Грибаускайте сказала, что в этом кроется доля правды.

"Я думаю, отчасти это так. Думаю, что после выборов появится регулирование, которое сейчас отчасти опаздывает", – сказала политик.

По ее словам, уже сейчас не хватает правил в связи с ограничением собраний.

"В ближайшее время нашу жизнь будет регулировать пандемия. Она будет регулировать и бюджет. (...) Сейчас началась вторая волна, по мере похолодания все будет ухудшаться. (...) Думаю, с некоторыми решениями уже опаздывают. Их надо принимать. (…) (Опаздывают) с принятием решений по собраниям, сокращению социальных собраний. Эти решения необходимы", – сказала президент.

Она заметила, что имеющиеся сигналы уже должны были побудить власти принять соответствующие решения. Она указала, что говорит о сокращении свободных коек для лечения больных коронавирусом, сокращении плановых услуг.

"Это те сигналы, на которые власти уже должны были отреагировать", – сказала Грибаускайте. Она призвала всех идти на голосование.

"Мы все сегодня, все граждане Литвы располагаем большой властью, поэтому призываю выбирать тех, кому мы доверяем", – сказала экс-президент.

Сама она не сказала, за кого отдала свой голос.