По словам Грибаускайте, это позитивная новость, в противном случае во главе страны могли встать две "олигархические партии". Поэтому она не сомневается, что консерваторы не будут работать с Партией труда Виктора Успасских.

"Нет, этого не будет", – сказала она.

"Это не произошло. Думаю, было много причин. Во-первых, это политика раздора, мести, запретов, хаоса, недоговоренностей на протяжении 4 лет. А потом и сама пандемия... Сначала пандемия их поняла, а потом и накрыла. Просто люди предложили им пойти погулять, далеко", - сказала Грибаускайте.

"Вторая волна показала, что хаос, который был вначале, никуда не исчез, что управленческие способности правящих равны нулю, а система здравоохранения осталась неподготовленной ко второй волне пандемии. Вот они и стали запугивать людей – именно в это критическое время", - продолжила экс-президент.

Она сказала, что верит, что возможный кандидат в премьеры Ингрида Шимоните наконец-то начнет должным образом решать вызовы, с которыми сталкивается нынешняя власть и сможет на иной уровень поднять отношениям между президентом и правящим большинством.

Грибаускайте подчеркнула, что коалиция, которую формируют правые, в отличие от "крестьян", которые неуважительно относились к президенту и унижали его, будут вести себя культурнее. По ее словам, разговоры о том, что Гитанасу Науседе будет сложно работтаь с коалицией правых - миф, созданный нынешним правительством и правящими. По ее мнению, не должно быть и больших проблем при формировании правящей коалиции.

"Президент - ответственный человек и он не будет высказывать какие-то необоснованные желания", – сказала она.