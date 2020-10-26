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Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что "крестьяне потерпели поражение на выборах, поскольку их как не владеющих необходимыми для управления качествами политиков накрыла вторая волна коронавируса.
Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis, Dalia Grybauskaitė
Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis, Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

По словам Грибаускайте, это позитивная новость, в противном случае во главе страны могли встать две "олигархические партии". Поэтому она не сомневается, что консерваторы не будут работать с Партией труда Виктора Успасских.

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"Нет, этого не будет", – сказала она.

"Это не произошло. Думаю, было много причин. Во-первых, это политика раздора, мести, запретов, хаоса, недоговоренностей на протяжении 4 лет. А потом и сама пандемия... Сначала пандемия их поняла, а потом и накрыла. Просто люди предложили им пойти погулять, далеко", - сказала Грибаускайте.

"Вторая волна показала, что хаос, который был вначале, никуда не исчез, что управленческие способности правящих равны нулю, а система здравоохранения осталась неподготовленной ко второй волне пандемии. Вот они и стали запугивать людей – именно в это критическое время", - продолжила экс-президент.

Она сказала, что верит, что возможный кандидат в премьеры Ингрида Шимоните наконец-то начнет должным образом решать вызовы, с которыми сталкивается нынешняя власть и сможет на иной уровень поднять отношениям между президентом и правящим большинством.

Грибаускайте подчеркнула, что коалиция, которую формируют правые, в отличие от "крестьян", которые неуважительно относились к президенту и унижали его, будут вести себя культурнее. По ее словам, разговоры о том, что Гитанасу Науседе будет сложно работтаь с коалицией правых - миф, созданный нынешним правительством и правящими. По ее мнению, не должно быть и больших проблем при формировании правящей коалиции.

"Президент - ответственный человек и он не будет высказывать какие-то необоснованные желания", – сказала она.

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