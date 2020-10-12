С другой стороны она сожалела, что избиратели в этом году были более пассивными, чем четыре года назад.

"Если говорить о результатах, то я бы оценивала как желание людей и голосование за Литву будущего, а не за Литву прошлого, за свободу, а не за запреты и ограничения", – сказала Д. Грибаускайте BNS в понедельник.

Она добавила, что явка избирателей не порадовала.

"Не порадовало то, что уровень участия несколько ниже, хотя, конечно можно найти и объективные причины – это влияние пандемии, но то, что молодежь по-прежнему остается относительно пассивной, продолжает беспокоить", – отметила бывший президент.

По ее словам, решение создать отдельный одномандатный округ для зарубежных литовцев себя оправдало. Д. Грибаускайте отметила, что об этом свидетельствует большее, чем обычно число голосовавших за границей.

По предварительным данным, в этом году за границей проголосовали более 30 тыс. граждан Литвы.

Д. Грибаускайте также призвала людей активнее участвовать во втором туре парламентских выборов 25 октября.

"Действительно хочу пригласить всех активнее приходить на второй тур. Мы должны решиться сказать: хватит нездоровых запретов и ограничений, хватит поисков врагов, нужно думать о будущем Литвы и создавать светлую, сильную, прочную Литву для всех нас, голосовать за политиков, которые работают за нас всех, а не только за работающих на собственный карман или стоящих, наблюдающих и отрабатывающих деньги отдельного олигарха, поэтому я очень хочу пожелать людям решиться прийти, повторить еще раз, что они за Литву будущего", – сказала бывшая глава государства.

По данным Главной избирательной комиссии, в этом году в выборах приняли участие 1 млн. 167 тыс. 801 человек или 47,52% избирателей.

По данным комиссии, в первом туре выборов в многомандатном округе победила оппозиционная партия Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД, консерваторы) с 24,8% голосов избирателей, на втором месте - правящий Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) с 17,5% голосов.

Партия труда получила 9,47% голосов, Литовская социал-демократическая партия – 9,26%, Партия свободы – 9,02% голосов, Либеральное движение – 6,79% голосов.

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер в многомандатном округе.