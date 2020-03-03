"Как независимый (кандидат – ред.) я буду баллотироваться в округе Вилкавишкского района, хочу вернуть себе этот округ. Также у меня было немало приглашений от партий присоединиться в качестве независимого (кандидата) и участвовать в их списках, я выбрал ЛПЗ", – сказал BNS А. Буткявичюс.

Он объяснил, что выбрал ЛПЗ, потому что "Литве предстоят огромные вызовы, связанные с изменениями климата, экономикой, государственными финансами".

Однако становиться членом партии А. Буткявичюс пока не планирует.

Бывший лидер Литовской социал-демократической партии А. Буткявичюс вёл партию на выборах в сейм в 2016 году, однако после неудачи не стал опять баллотироваться в председатели партии.

Впоследствии, когда часть партийцев восстала против решения руководства социал-демократов выйти из правящей коалиции, А. Буткявичюс с группой членов фракции вышел из партии, однако не присоединился к вновь учреждённой Социал-демократической трудовой партии.

Сейчас он входит в парламенте в Смешанную группу членов сейма.