10 августа Административный суд Вильнюсского округа отклонил жалобу бывшего члена Сейма в отношении ГКСЭ. Суд признал, что обжалуемое решение правомерно и обосновано. В деле было установлено, что заявитель не декларировала данных о том, что пользуется принадлежащим компании автомобилем. Констатировали, что заявитель нарушила закон о согласовании частных и общественных интересов на государственной службе, поскольку не декларировала данных, которые была обязана декларировать. Суд считает, что жалоба Г.Килдишене не обоснована. Согласно мнению суда, заявитель не опровергла установленных комиссией обстоятельств и никаких данных не представила. Данное решение можно было в течение месяца обжаловать в Главном административном суде Литвы. В случае, если его не обжаловали, решение вступает в силу. "Не обжаловали. Больше комментировать не могу. Просто не обжаловали", - сказал адвокат Г.Килдешене Эвальдас Вальчюкас. Он также добавил, что его клиент не пожелала составлять апелляционную жалобу, процесс закончен и возвращаться к этому вопросу больше не будут. Решение по поводу Г.Килдишене ГКСЭ было объявлено 8 марта этого года.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.