Экс-парламентарий из партии "крестьян" Грета Килдишене приняла решение больше не обжаловать решение Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ), согласно которому ее обвиняли в нарушении законодательства, поскольку, будучи депутатом, она не декларировала, что пользуется автомобилем компании Agrokoncernas.
Greta Kildišienė
© DELFI / Andrius Ufartas

10 августа Административный суд Вильнюсского округа отклонил жалобу бывшего члена Сейма в отношении ГКСЭ. Суд признал, что обжалуемое решение правомерно и обосновано. В деле было установлено, что заявитель не декларировала данных о том, что пользуется принадлежащим компании автомобилем.

Констатировали, что заявитель нарушила закон о согласовании частных и общественных интересов на государственной службе, поскольку не декларировала данных, которые была обязана декларировать.

Суд считает, что жалоба Г.Килдишене не обоснована. Согласно мнению суда, заявитель не опровергла установленных комиссией обстоятельств и никаких данных не представила.

Данное решение можно было в течение месяца обжаловать в Главном административном суде Литвы. В случае, если его не обжаловали, решение вступает в силу.

"Не обжаловали. Больше комментировать не могу. Просто не обжаловали", - сказал адвокат Г.Килдешене Эвальдас Вальчюкас.

Он также добавил, что его клиент не пожелала составлять апелляционную жалобу, процесс закончен и возвращаться к этому вопросу больше не будут.

Решение по поводу Г.Килдишене ГКСЭ было объявлено 8 марта этого года.

BNS
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