10 августа Административный суд Вильнюсского округа отклонил жалобу бывшего члена Сейма в отношении ГКСЭ. Суд признал, что обжалуемое решение правомерно и обосновано. В деле было установлено, что заявитель не декларировала данных о том, что пользуется принадлежащим компании автомобилем.
Констатировали, что заявитель нарушила закон о согласовании частных и общественных интересов на государственной службе, поскольку не декларировала данных, которые была обязана декларировать.
Суд считает, что жалоба Г.Килдишене не обоснована. Согласно мнению суда, заявитель не опровергла установленных комиссией обстоятельств и никаких данных не представила.
Данное решение можно было в течение месяца обжаловать в Главном административном суде Литвы. В случае, если его не обжаловали, решение вступает в силу.
"Не обжаловали. Больше комментировать не могу. Просто не обжаловали", - сказал адвокат Г.Килдешене Эвальдас Вальчюкас.
Он также добавил, что его клиент не пожелала составлять апелляционную жалобу, процесс закончен и возвращаться к этому вопросу больше не будут.
Решение по поводу Г.Килдишене ГКСЭ было объявлено 8 марта этого года.
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