Политик выиграла конкурс на должность директора яслей и детского сада "Саулуте" Скуодосского района. Это DELFI подтвердил мэр Скуодосского районного самоуправления Пятрас Пушинскас.

По словам мэра, конкурс на эту должность прошел 6 октября. А.Питренене была единственной его участницей.

"Комиссия дала кандидату на должность директора 4,6 баллов из пяти возможных, а оценка компетентности претендентки составила 3,8 баллов. Назначение А.Питренене еще должен подтвердить совет самоуправления Скуодосского района на своем заседании, проект решения уже подготовлен", - сказал DELFI мэр П.Пушинскас.

По словам мэра, новому директору яслей и детского сада согласно установленному коэффициенту месячной зарплаты составит 980 евро в месяц до вычета налогов.

Ей также планируют выделить 10-процентную надбавку к зарплате.

Детский сад остался без руководителя в июне этого года, после ухода бывшего директора на заслуженный отдых.