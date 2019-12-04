Р. Масюлис сказал BNS, что в его бытность министром премьер не оказывал на него давление с целью выделить средства именно этой улице.

По его словам, резервные средства Дорожной программы перераспределяются с целью их использования до конца календарного года. Экс-министр отметил, что по этой причине средства выделяются на объекты, которые самоуправления гарантированно завершат до конца года.

Статьи по теме: Дополнительные 300 000 евро на дороги Вильнюсского района получила улица премьера

"Министерство, до утверждения правительством, должно проверить, будет ли выполнено это условие. Так было всегда, по крайней мере, в мою бытность министром", – написал бывший глава ведомства в социальной сети "Фейсбук".

"Возможность усвоения средства должна была быть проверена и на сей раз. Поэтому, я полагаю, что было известно, куда направляются средства. Знал ли премьер о ситуации? Если не знал, то вопрос, почему его не информировали? Не важно, как на это смотреть, ситуация выглядит плохо. Очень жаль, что мы докатились до такого", – добавил он.

Р. Масюлис имел в виду решение правительства, по которому при перераспределении средств Программы развития дорог и надзора за ними правительство одобрило выделение 300 тыс. на асфальтирование улиц Вильнюсского района. Вильнюсское районное самоуправление выделило всю сумму в 300 тыс. евро на асфальтирование одной улицы, где проживает премьер.

Министерство утверждает, что в правительственном постановлении конкретная улица не указана, поскольку не было известно, на какой объект направятся средства, лишь указано, что они переводятся Вильнюсскому районному самоуправлению. Вильнюсское районное самоуправление в октябре получило дополнительные средства, хотя не подавало ни конкретной заявки на финансирование работ на улице Упес, ни на конкретную сумму.

С. Сквернялис заявил, что не вмешивался в вопросы, связанные с асфальтированием дорог. Он утверждает, что не знал, что средства, выделенные постановлением правительства, будут направлены на асфальтирование улицы у его дома.

Р. Масюлис сказал BNS, что когда работал министром транспорта, знал об улице Упес, поскольку "дорожники сразу знают, кто на этой улице живет", но премьер не давил на него с целью выделения средств на этот объект.

"Мы с ним говорили об этой улице в контексте других вопросов, когда обсуждали асфальтирование гравийных дорог, обсуждали критерии, по которым улицы могут асфальтироваться", – утверждает бывший министр.

"Моим аргументом всегда было то, что, к примеру, у улицы Упес нет шансов быть асфальтированной самоуправлением, поскольку у него нет достаточных средств, и интенсивность движения на ней низкая. В Вильнюсском районном самоуправлении есть улицы с более интенсивным движением, которые по критериям попали бы первыми", – утверждает Р. Масюлис.

По его словам, был риск того, что муниципалитет будет асфальтировать улицу Упес на собственные средства, поэтому ему нужно было получить завершения правительства, что средства для приведения ее в порядок будут выделены.

"Я помню, и премьеру говорил, что пока вы будете премьером, ваша улица точно не будет асфальтирована уже потому, что вы премьер, и это было бы скандалом в любом случае", – сказал Р. Масюлис.

Он также предупредил, что на транспортным сектором вновь появилась номенклатурная тень.

По его словам, неясное асфальтирование улицы С. Свернялиса и повышенное выделение средств округам, в которых избирался нынешний министр Ярослав Наркевич и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (это Вильнюсский и Тракайский районы) наносит урон репутации государства.

"Это неприемлемо и большой шаг назад. Неужели мы возвращаемся к номенклатурным временам, когда самую большую выгоду получают "вхожие во власть"?", – отметил Р. Масюлис.

Я. Наркевич сменил Р. Масюлиса на посту министра транспорта, когда летом Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей присоединилась к правящей коалиции.