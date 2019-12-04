Р. Масюлис сказал BNS, что в его бытность министром премьер не оказывал на него давление с целью выделить средства именно этой улице.
По его словам, резервные средства Дорожной программы перераспределяются с целью их использования до конца календарного года. Экс-министр отметил, что по этой причине средства выделяются на объекты, которые самоуправления гарантированно завершат до конца года.
"Министерство, до утверждения правительством, должно проверить, будет ли выполнено это условие. Так было всегда, по крайней мере, в мою бытность министром", – написал бывший глава ведомства в социальной сети "Фейсбук".
"Возможность усвоения средства должна была быть проверена и на сей раз. Поэтому, я полагаю, что было известно, куда направляются средства. Знал ли премьер о ситуации? Если не знал, то вопрос, почему его не информировали? Не важно, как на это смотреть, ситуация выглядит плохо. Очень жаль, что мы докатились до такого", – добавил он.
Р. Масюлис имел в виду решение правительства, по которому при перераспределении средств Программы развития дорог и надзора за ними правительство одобрило выделение 300 тыс. на асфальтирование улиц Вильнюсского района. Вильнюсское районное самоуправление выделило всю сумму в 300 тыс. евро на асфальтирование одной улицы, где проживает премьер.
Министерство утверждает, что в правительственном постановлении конкретная улица не указана, поскольку не было известно, на какой объект направятся средства, лишь указано, что они переводятся Вильнюсскому районному самоуправлению. Вильнюсское районное самоуправление в октябре получило дополнительные средства, хотя не подавало ни конкретной заявки на финансирование работ на улице Упес, ни на конкретную сумму.
С. Сквернялис заявил, что не вмешивался в вопросы, связанные с асфальтированием дорог. Он утверждает, что не знал, что средства, выделенные постановлением правительства, будут направлены на асфальтирование улицы у его дома.
Р. Масюлис сказал BNS, что когда работал министром транспорта, знал об улице Упес, поскольку "дорожники сразу знают, кто на этой улице живет", но премьер не давил на него с целью выделения средств на этот объект.
"Мы с ним говорили об этой улице в контексте других вопросов, когда обсуждали асфальтирование гравийных дорог, обсуждали критерии, по которым улицы могут асфальтироваться", – утверждает бывший министр.
"Моим аргументом всегда было то, что, к примеру, у улицы Упес нет шансов быть асфальтированной самоуправлением, поскольку у него нет достаточных средств, и интенсивность движения на ней низкая. В Вильнюсском районном самоуправлении есть улицы с более интенсивным движением, которые по критериям попали бы первыми", – утверждает Р. Масюлис.
По его словам, был риск того, что муниципалитет будет асфальтировать улицу Упес на собственные средства, поэтому ему нужно было получить завершения правительства, что средства для приведения ее в порядок будут выделены.
"Я помню, и премьеру говорил, что пока вы будете премьером, ваша улица точно не будет асфальтирована уже потому, что вы премьер, и это было бы скандалом в любом случае", – сказал Р. Масюлис.
Он также предупредил, что на транспортным сектором вновь появилась номенклатурная тень.
По его словам, неясное асфальтирование улицы С. Свернялиса и повышенное выделение средств округам, в которых избирался нынешний министр Ярослав Наркевич и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (это Вильнюсский и Тракайский районы) наносит урон репутации государства.
"Это неприемлемо и большой шаг назад. Неужели мы возвращаемся к номенклатурным временам, когда самую большую выгоду получают "вхожие во власть"?", – отметил Р. Масюлис.
Я. Наркевич сменил Р. Масюлиса на посту министра транспорта, когда летом Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей присоединилась к правящей коалиции.
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