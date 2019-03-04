Кандидат в мэры Вильнюса во втором туре и бывший столичный градоначальник Артурас Зуокас рад, что возглавляемый им Союз свободы Литвы (либералы), получивший 40 мандатов на муниципальных выборах, обеспечил себе государственное финансирование.
Artūras Zuokas
© DELFI / Andrius Ufartas

По его словам, это откроет партии путь для более успешного участия в будущих выборах. Он также выразил веру в свою победу во втором туре над нынешним мэром Ремигиюсом Шимашюсом.

"Отрадно, что мы обеспечили госфинансирование налогоплательщиков, это значительно повышает возможности Союза свободы Литвы быть и в национальной политике, а также стремиться к большему признанию и оценке на других выборах", – заявил А. Зуокас на пресс-конференции в понедельник.

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Он отметил, что результаты выборов "были почти такие, какие мы прогнозировали", то есть один мэр партии был избран, три попали во второй тур, а кандидат в мэры в Ширвинтском районе Видмантас Матейка уступил Живиле Пинскувене уже в первом туре.

А. Зуокас также надеется на поддержку Партии труда, Избирательной акции поляков Литвы, "аграриев" во втором туре выборов мэра Вильнюса.

"Я полагаю, что их поддержка, и не только их, но и Виктора Успасских, Избиральной акции поляков обеспечивается общим подходом к большинству проблем города", - сказал А. Зуокас.

Партия считает, что получила 46 мандатов, основная их часть (15) в Швянченском районе, где победу в первом туре празднует нынешний мэр Римантас Клипчюс.

Избирательный список А. Зуокаса в столице получил десять мандатов в горсовете, среди прошедших в горсовет - и его супруга Агне Зуокене. Будущая фракция А. Зуокаса вторая по величине в горсовете после команды нынешнего мэра и оппонента во втором туре Ремигиюса Шимашюса.

А. Зуокас сказал, что, став мэром, "без проблем" сплотит сильное большинство, однако, по его словам, пока рано говорить о том, кто в него войдет.

Невзирая на разногласия, он утверждает, что согласился бы работать с фракцией Р. Шимашюса.

Во второй тур прямых выборов мэров прошли три кандидата партии: ее лидер Артурас Зуокас в Вильнюсе, глава Висагинского самоуправления Даля Штраупайте и мэр Пакруойса Саулюс Гядецкас.

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