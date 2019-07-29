"Мы рады тому, что Й. В. Жукас присоединился к команде. Мы очень ценим этого специалиста, и ждем его", – сказал BNS руководитель группы президента по вопросам связей с общественностью Айстис Забараускас.

Еще во время избирательной кампании, в апреле, Г. Науседа заявил, что желает видеть Й. В. Жукаса в своей команде.

В 1991 году Й.В. Жукас - выпускник Исторического факультета Вильнюсского университета, к военной службе приступил в 1990 году в качестве инспектора второго отделения департамента Минобороны, затем был командующим Каунасского батальона мотодесанта военно-полевой бригады, командующим бригады мотопехоты Gelezinis Vilkas, военным атташе Литвы в Германии, командующим Управления ВС по обучению и доктринам.

В 2007-2012 годах Й. В. Жукас командовал сухопутными силами Литвы. Он также обучался в Командной академии Бундесвера и в Оборонном колледже НАТО.

До июля 2014 года он был военным представителем в постоянном представительстве Литвы при Организации Североатлантического договора (НАТО) и Евросоюзе, в прошлом году был назначен командующим вооруженными силами Литвы.

Назначение Й. В. Жукаса советником президента сопровождала критика в возможной политизации армии.

Баллотировавшийся на президентских выборах премьер Саулюс Сквярнялис на дебатах, организованных BNS, заявил, что таким образом Г. Науседа нарушил "конституционный принцип правового государства, деполитизации армии", поскольку назвал кандидатура генерала, когда он еще занимал должность командующего вооруженными силами.

Г. Науседу и Й. В. Жукаса также критиковали и за то, что они познакомились при посредничестве глав Конфедерации бизнеса Валдаса Суткуса.