18 июня белорусские оппозиционные деятели направили открытое письмо избранному президенту Литвы Гитанасу Науседе, призывая не заблуждаться насчет Александра Лукашенко и того, что он является гарантом независимости Беларуси.

В письме поднимались вопросы, касающиеся БелАЭС в Островце и необходимости ее закрытия, опасных иллюзий в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, а также вопрос возможной инкорпорации Беларуси в состав Российской Федерации.

Глава МИД Литвы, комментируя адресованное Г. Науседе письмо белорусских оппозиционеров, сказал, что в отношениях с Беларусью у Литвы "нет каких-либо иллюзий".

"Ни для кого не секрет: мы помогаем оппозиции, все делается. Но у нас есть отношения с государством, которое является нашим соседом, с которым у нас одна из самых протяженных границ, внешняя граница ЕС, с которым ведется торговля, идет экспорт их товаров через наш порт. Так что нужно видеть не только электростанцию (строящуюся в Островце Белорусскую АЭС – ред.), нужно видеть в целом", – сказал он.

Неделю спустя один из авторов письма, кандидат на пост президента Беларуси в 2010 году, член Белорусского народного конгресса Владимир Некляев опубликовал в своем аккаунте Facebook пост с ответом на комментарии Л. Линкявичюса. Он утверждал, что глава МИД Литвы - один из тех людей, которых он "уважает, в литовской (и европейской) политике", однако тут же выдвинул два вопроса, ответов на которые получено не было.

Первый вопрос по-прежнему касался строящейся в Островце БелАЭС, против которой выступая оппозиция. В. Некляев утверждал, что следует реагировать не только на возможную аварию на БелАЭС, "но и на те мелкие аварии, которые происходили в ходе строительства".

"Что мы будем делать, когда картина сгорит? Вместе с музеем, в котором она выставлена? Вместе с художником и теми, которые засмотрятся на неё и не успеют сбежать вёрст за 500 (если не дальше), зрителями? Исходя из реалий, причём, не только аварии на Чернобыльской АЭС, но и тех мелких аварий, которые уже произошли при строительстве АЭС в Островце, такую постановку вопроса нельзя считать некорректной", – заявил политик.

Второй выдвинутый вопрос касался возможной инкорпорации Беларуси в состав Российской Федерации и возможных последствий.

"Когда Беларусь станет "союзным государством", то есть Россией, ее западным федеральным округом, - как будет вести себя Литва? Экспортировать российские товары через свой порт? Но ведь и у России есть свои порты. И, что интересно, дорогой господин министр, это преимущественно порты военно-морского флота. Как вы будете чувствовать себя, когда самая протяженная границы Литвы, внешняя граница ЕС станет границей с государством, интересы которого направлены на возвращение территорий российско-советской империи? Согласитесь, что после войны с Украиной, после аннексии Крыма такая постановка вопроса тоже достаточно корректна", - считает В. Некляев.

"Есть то, что есть. И всё это вместе взятое не может не создавать ощущения опасности, некоего сговора России с Европой, согласия Европы на то, что Беларуси, как суверенного европейского государства, может не быть. Беларусь с возу – Европе легче?..", – написал белорусский политик.