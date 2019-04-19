Экс-дипломата Шидлаускаса освободили, гражданин РФ остается под стражей

Подозреваемый в принятии взятки бывший глава Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел и экс-дипломат Римантас Шидлаускас на этой неделе был освобожден. Между тем, российский предприниматель Ринат Насыров остается под стражей.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Пресс-секретарь Службы спецрасследований (ССР) Рената Эндружите информировала BNS о том, что Р. Шидлаускас был освобожден во вторник, по истечении срока задержания.

"Р. Шидлаускас во вторник был отпущен, в отношении его назначены меры пресечения – изъяты документы, взята подписка о невыезде и не общаться с установленными лицами", – сказала представитель ССР.

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В четверг суд отклонил жалобу подозреваемого по делу Р. Насырова на задержание, срок его ареста истекает в субботу. Поскольку это нерабочий день, то решение о дальнейшем заключении можно ожидать в пятницу.

Прокуроры подозревают, что Р. Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Р. Насырову была выдана шенгенская виза.

Адвокат Р. Насырова подтвердил, что его подзащитный дал 3000 евро Р. Шидлаускасу, однако, по его словам, это не была взятка.

Третьим подозреваемым в этом деле является предприниматель Альбинас Беляускас, сейчас он находится на свободе.

Шенгенские визы Р. Насырову и его сыну были выданы в конце марта в литовском посольстве в Москве.

Статус спецсвидетеля в этом деле предоставлен послу Литвы в России Рямигиюсу Мотузасу, сейчас он отозван из Москвы для консультаций по этому расследованию, а также после угроз по делу 13 января.

Визы Р. Насырову и его сыну в конце марта были выданы в посольстве Литвы в Москве на основании письменного приглашения Р. Шидлаускаса, адресованного Р. Мотузасу. О таком документе Р. Шидлаускас информировал Р. Мотузаса по телефону, что подтвердил сам посол.

Защитник Р. Шидлаускаса отрицает подозрения в получении взятки.

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