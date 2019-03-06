Экс-депутат Даля Куодите покидает Движение либералов .

"Я думаю, что руководство показало себя не с лучшей стороны, и непохоже, что намерено признавать свои ошибки. Приняло решения, из-за которых произошел раскол, партия лишилась Вильнюса, наломала дров в Клайпеде, сейчас, кажется, сознательно или нет, хочет нанести вред и Варене", – сказала Куодите о мотивах своего решения.
"Я думаю, что все, что сейчас происходит, ведет к самоуничтожению, несмотря на комсомольские выкрики о победе. К сожалению, я вижу ситуацию так и принимаю такое решение", – сказала экс-депутат.
На вопрос, намерена ли она присоединиться к политической силе, которую создают бывшие однопартийцы, Куодите сказала, что об этом еще не думала.
Часть либералов ушла из партии, когда руководство запретило им участвовать в выборах в составе комитетов. Из-за этого из партии ушел ее бывший лидер Ремигиюс Шимашюс, депутат Аушрине Армонайте.
В составе избирательного комитета, а не партии, на выборы пошел мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас, мэр Варены Альгис Кашета. Оба они вышли во второй тур выборов мэров.
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