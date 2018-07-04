Экономит и премьер Литвы: Сквернялис едет в отпуск в Испанию

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис большую часть своего отпуска намерен провести в Испании, где, по его словам, отпуск обойдется дешевле, чем в Литве.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Это факт, могу сравнить с той же Испанией. Отдых там, мне кажется, несколько дешевле, чем в Литве", – сказал 4 июля премьер.

Он заметил, что часть отпуска проведет в Литве, но большую часть времени пробудет с семьей и друзьями в Испании.

"Отпуск будет традиционным. Часть - в Литве, а большая часть - за границей. Поеду в Испанию. Мне нравится эта страна: климат, еда, люди", – сказал глава правительства.

"Хотелось бы больше времени провести в Литве, но есть одно "но" - мое присутствие возможно озадачивает окружающих, у людей возникают разные вопросы, желания, предложения, поэтому приходится выбирать отпуск там, где меня никто не знает, не видит", - сказал Сквернялис.

Он уходит в отпуск на три недели со следующей недели.

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