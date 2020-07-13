"Главный вопрос был такой - я шла в министерство ненадолго, сейчас я работаю там 1,5 года. Я знала, что есть определенный период, на который были запланированы амбициозные работы.

Я вижу, что некоторые работы не завершены, хотелось бы довести их до конца. У всех этих работ, проектов, конечно, есть начало, обычно в министерстве, далее их рассматривает парламент, хотелось бы видеть преемственность этих работ", – сказала она.

На вопрос, что будет с должностью вице-министра, если она попадет в парламент, Рояка сказала, что ей больше по душе исполнительная власть.

"По сути, это разные варианты. Парламентский список очень длинный, но я больше думаю об исполнительной власти, но прекрасно понимаю, что некоторые работы должны завершить в парламенте", – повторила она.

Delfi напоминает, что Рояка три года работала экономистом Центробанка Литвы, в 2003-2009 г. она преподавала в Вильнюсском университете, кроме того, работала аналитиком банка NORD/LB. В 2004-2006 гг. была экономистом Всемирного банка в Литве, а потом работала в банке DBN.

Она занимала должность финансового аналитика, главного экономиста группы DNB в странах Балтии. В 2018 году она была советником министра экономики, а с января 2019 года стала вице-министром экономики и инноваций.