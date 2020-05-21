По словам представителя ЕК в Литве Арнолдаса Пранцкявичюса, ЕК подготовила рекомендации по трем направлениям, связанным с пандемией, социальными аспектами и инвестициями. Он говорит, что в кризис очень важно поддержать ликвидность предприятий.

"Очень важно поддержать ликвидность предприятий. Чтобы поддержать восстановление экономики в долгосрочном периоде, ускорить реализацию зрелых проектов госинвестиций и поощрять частные инвестиции. А инвестиции, особенно государственные, сконцентрировать на "зеленой" и цифровой перестройках", - сказал А. Пранцкявичюс на пресс-конференции в четверг.

"Литве имело бы смысл инвестировать в расширение доступа к высокоскоростному интернету, чистую и эффективную энергию, гармоничный транспорт и цифровые технологии как в госсекторе, так и на малых предприятиях", - добавил он.

ЕК прогнозирует, что спад экономики Литвы в этом году составит 7,4%, а в следующем году таким же будет рост экономики.