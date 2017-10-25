"Вильнюс - центр привлечения инвестиций страны, здесь сконцентрированы целых две трети иностранных инвестиций. По этой причине здесь самые высокие зарплаты, а безработица, одна из самых низких. Столица - единственная из крупных городов, куда жить и работать приезжает больше людей, чем уезжает. Правда, прочие крупные города все чаще наступают на пятки столице", - заявила на пресс-конференции глава исследования эффективности муниципалитетов ЛИСР Айсте Чяпукайте.

По ее словам, находящаяся на втором месте Клайпеда успешнее справляется со своими финансами, более экономно управляется, а долг города - самый низкий среди крупных городов страны.

На третьем месте Каунас - здесь растут инвестиции, самоуправление лучше справляется с финансами и недвижимым имуществом. На четвертом - остался Шяуляй, далее следуют Паневежис и Алитус.

Между тем, среди районов наиболее эффективно работа самоуправления Клайпедского, Каунасского, Палангского, Друскининского, Мажейкяйского районов, наименее эффективно - Игналинского, Молетского, Пакруйоского, Зарасайского и Йонишского.

В 2016 году среди крупных городов лидировал Вильнюс, за ним следовали Клайпеда, Шяуляй, Каунас, Алитус и Панявежис, среди районов лидировали Каунасского, Клайпедское и Друскининкайское самоуправления. Наиболее неэффективно работали районные самоуправления Игналины, Пагегяй, Расейняй, Зарасай и Шилале.

Индекс 2017 года рассчитывался согласно тому, как в 2016 году самоуправление обеспечивало право человека на выбор, поощряла частную инициативу, создавала благоприятные условия для бизнеса, экономило ресурсы, гарантировало прозрачность деятельности. Оценивались актуальные сферы работы муниципалитетов - коммунальное хозяйство, просвещение, социальное обеспечение, здравоохранение, инвестиции, администрирование налогов, управление имуществом и бюджетом.

ЛИСР публикует индекс уже в седьмой раз. В нем учитываются показатели 6 городских и 54 районных самоуправлений.

ЛИСР является частной организацией, в основном финансируемой за счет компаний крупного капитала.